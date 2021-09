LA LABIRINTITE DI BETTINI Bettini bontà sua ci spiega che Renzi e Calenda non sono assolutamente due persone di centrosinistra mentre invece Conte è un pilastro imprescindibile dell’alleanza di sinistra per battere la destra. Conte. Quel Conte dei decreti sicurezza. Quel Conte che ha cancellato la protezione internazionale. Quel Conte che faceva lo scendiletto di Trump. Quel Conte che rivendicava il sovranismo nel suo discorso all’ONU. Quel Conte che si definiva populista alla scuola di formazione della Lega. Quel Conte isolato in Europa che amoreggiava con Putin e i Paesi di Visegrad. Caro Bettini, o la tua è labirintite che ti fa perdere il senso dell’orientamento o questa via tailandese al socialismo fa acqua da tutte le parti.

A me non meraviglia Bettini e neppure lo giudico, so chi è da prima che andasse in Thailandia. Il problema è Letta che gli consente di parlare in questo modo e non solo non smentisce ma gli consente di continuare a far male al Pd. Bettini è il Michail Suslov del PD, un togliattiano-stalinista, che ancora non è consapevole che il Muro di Berlino è crollato ed i calcinacci hanno seppellito lui, le sue idee-ambizioni, e quelle di tutti i togliattiano-stalinisti che la pensano come lui e sono ancora in attesa che si avveri la profezia per cui “ha da’ veni’ Baffone*

Bisogna comunque capirlo il Bettini. Se perdono BisCotto come unico riferimento che gli è rimasto, a cosa si devono aggrappare? Se potesse risorgere Berlinguer li prenderebbe tutti a calci nel deretano, iniziando da Bettini e poi D’Alema, e poi Bersani e poi Speranza, e poi Orlando e poi Fornaro e poi Fratoianni e poi Landini e poi Camusso e poi tanti ancora che militando in quall’area hanno reso la sinistra un vuoto assoluto.Vi ricordate D’Alema che disse che Bossi era una costola di sinistra. Non vi sembra una frase che Bettini ha ripetuto per bisconto (riferimento della sinistra) Popolo di sinistra è ora di fare la rivoluzione contro i notabili del PD e di superare gli stereotipi politici di destra o di sinistra, facendo accordi elettorali su programmi con persone competenti e credibili. Draghi docet.

Quando il livore è troppo forte ci fa incensare quell’unto del signore che ha avallato tutte le porcate( e con soddisfazione)e perché non spende una parola su emiliano? Loro sono di sinistra??

Se Renzi e Calenda sono ritenuti non di centrosinistra mentre l’uomo per tutte le stagioni il conte Tacchia SI….allora vorrà dire che voterò al centro destra….ma questa schifezza di PD5COSI nemmeno sotto tortura…. È la parola destra/sinistra che è irreversibilmente contaminata e che è il principale elemento di ambiguità della politica. Usata principalmente da loschi imbonitori per perpetuare il loro potere politico in assenza di idee. SERVE LA BUONA POLITICA E DI COMPETENZA, NON SINISTRA DESTRA, E LA BUONA POLITICA LA SANNO FARE SOLO RENZI CHE CI HA SALVATO TOGLIENDO CONTE E METTENDO DRAGHI. E CALENDA PER SALVARE ROMA, TUTTO IL RESTO E FUFFA.

