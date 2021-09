“Non si invochi la libertà per sottrarsi dalla vaccinazione, perché quella invocazione equivale alla richiesta di licenza di mettere a rischio la salute altrui e in qualche caso di mettere in pericolo la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, con l’eccezione di chi non può farlo per salute, e di svolgere una vita normale frequentando luoghi di lavoro o svago, costringe tutti gli altri a limitare la propria libertà, a rinunciare alla propria possibilità di recuperare in pieno luoghi e modi e tempi di vita”.

Non abbiamo molto altro da aggiungere alle parole forti, chiare e nette del Presidente della Repubblica. Ancora una volta il Presidente Mattarella, con lungimiranza e determinazione richiama tutti noi italiani al giusto senso civico che dovrebbe contraddistinguere la nostra comunità nazionale.

“Invocare la libertà di non vaccinarsi è in realtà una richiesta di licenza di mettere in pericolo la salute e la vita altrui. Chi pretende di non vaccinarsi, ovviamente con l’eccezione di coloro che non possono vaccinarsi, e vuole frequentare luoghi di lavoro e svago, costringe gli altri a rinunciare alle proprie libertà e alla normalità di vita. Vaccinarsi è un senso di responsabilità comune che ciascuno deve avvertire”. Grazie Presidente per le straordinarie parole di saggezza e libertà.

Eccellente e puntuale Presidente! Una vera e propria lezione di vita la sua, diretta a gente ignorante e presuntuosa che si rifiuta di comprendere che, nonostante tutti, compresi i vaccinati, siamo soggetti e causa di contagi, il vaccino è e rimane l’unico modo per evitare decessi e mutazioni genetiche che ne rendano sempre più resistente il virus. Gli ignoranti o presunti tali, perché sanno, ma non lo ammettono per codardia, accettino le limitazioni o si vaccinino, gettano la squallida maschera e collaborino per il bene dell’Umanità. CARI NOVAX: Il mio green pass è la Costituzione quella che e stata sottoscritta col sangue di tanta povera gente per permettere ad ogni cittadino italiano di avere libertà di pensiero di azione e senza bisogno di sentirmi colpevole…… Il nostro Presidente della Repubblica chiede giustamente responsabilità ai cittadini italiani, io dico che è sempre giusto da parte di tutti chiedere i propri diritti, ma arriva il momento di fare il proprio dovere di italiani, Bisogna Vaccinarsi, per se è per rispetto, ripeto Rispetto degli altri!! Grazie Presidente!

Non era difficile arrivarci ma, se questo può servire, ancora grazie PRESIDENTE MATTARELLA!

