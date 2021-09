L’è on gran Milan. Crescita, diritti e solidarietà, il manifesto di Sala per governare l’evoluzione di Milano

Il sindaco racconta le recenti scosse che hanno riconfigurato forma e prospettive della città e spiega che l’uscita dalla pandemia sarà possibile grazie ai tradizionali valori democratici, alle strategie ambientali e al ruolo dei giovani e delle donne.

La storia di una città come Milano è una vicenda millenaria della quale bisogna avere sempre grande rispetto. Chiunque se ne occupi, deve tener presente che il suo operato non sarà mai in grado di “cambiare” una comunità al punto da determinarne svolte epocali. Eppure, anche la storia di Milano ha subito negli ultimi anni alcune accelerazioni che ne stanno riconfigurando forma e prospettive.

Non c’è dubbio che la prima di queste scosse sia stato l’Expo che ha generato due grande spinte: un grande aumento di visibilità internazionale e il forte consolidamento dell’attenzione ai temi dell’ambiente, della sostenibilità e delle nuove forme di solidarietà.

Da queste due tracce nasce la Milano del post Expo. Milano dimentica certi suoi grigiori e, in forza del suo straordinario tessuto pubblico-privato, comincia a dettare i tempi all’agenda internazionale nei suoi campi di elezione fino alla conquista di una nuova grande tappa, le Olimpiadi Invernali del 2026. Insieme però si rafforza e cresce una nuova sensibilità, anche qui di stampo internazionale, che vede Milano diventare uno dei poli di riflessione e di proposta nei campi della transizione ambientale, dell’equità sociale, della solidarietà.

Questa Milano unita e duale viene colpita duramente dalla terza scossa. Il Covid blocca l’elemento centrale dell’identità stessa di Milano, ne prosciuga la vitalità, ne annulla quella apertura e quella passione per gli scambi commerciali, culturali e sociali che costituiscono la linfa della sua vicenda. Milano ha pagato un prezzo altissimo al virus, vedendo spenta la città degli scambi e del suo perenne movimento. La perdita di così tante vite umane ha messo in evidenza diverse deficienze profonde del sistema sanitario regionale, in grave difficoltà a causa della penalizzazione della medicina territoriale.