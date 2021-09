Reddito di cittadinanza, Renzi: “Voltare pagina o referendum” Il leader di Iv lancia un appello

“Sul reddito di cittadinanza ho un certo stupore: Salvini vuole abolirlo. Ma fu lui ad introdurlo quando stava al governo con Di Maio. Sono stupito anche dal Pd che alle elezioni aveva detto no al reddito e sì al Rei, la misura del mio governo per combattere la povertà”.

Lo ha detto, ieri, Matteo Renzi, leader di Italia Viva, intervistato a Coffee Break (La7). “È giusto combattere la povertà – ha aggiunto – ma questo sistema non funziona. Ci sono molte persone che stanno truffando lo Stato prendendo il reddito senza averne titolo”. “Bisogna voltare pagina e spero che ci pensi Draghi, altrimenti si andrà al referendum per chiedere ai cittadini se vogliono buttare via i soldi o metterli via”, ha concluso RENZI.

Era ora! Tutti contro il reddito di cittadinanza. Ma dalla setta di GRULLANDIA si blatera: Sembra incredibile ma nel pieno della pandemia e con la ripartenza economica che è appena iniziata, dalle destre a Italia Viva è gara nel chiedere l’eliminazione della misura indirizzata ai più deboli.

Se fosse cosi vi garantisco che non ci sarebbero nessuna imposizione per cambiarlo o migliorarlo. Certo si aiuta i poveri, e questo non si discute! ma tale reddito in percentuale molto elevata viene erogato a MAFIOSI a EVASORI a SPACCIATORI a TRUFFATORI a SCANSAFATICHE, e per questa gente che percepisce il R.D.C. pagato con il sudore di chi lavora e paga le tasse, che va eliminato.

“Dobbiamo cominciare a ragionare di lavoro di cittadinanza. La Costituzione italiana recita che è il lavoro che ci rende pienamente cittadini. Lo sforzo è di trasformare il reddito di cittadinanza in lavoro di cittadinanza”. Lo ha detto il ministro dello Sviluppo Economico, Giancarlo Giorgetti, a margine della sua visita al Salone del Mobile di Milano.

