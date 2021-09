SIAMO AL SOLITO MODO DI FARE DEI PDOTI E ARRIVA IL cazzotto di Bettini. Il partito democratico deve chiarire (in primo luogo a se stesso) cosa intende fare con Draghi

Ma il dramma vero del Pd riguarda i tempi e i modi delle decisioni. Non si può aspettare un congresso che chissà quando si farà, eppure sarebbe giusto che il dibattito interno uscisse dalle segrete stanze, dagli ammiccamenti, dai silenzi, dai doppi giochi e essere squadernato davanti agli scritti ma anche all’intera opinione pubblica: tutti hanno il diritto di sapere quale sia la linea politica del partito di Enrico Letta (a partire da Letta, diciamo). Si potrebbe iniziare dalle sedi interne, la Direzione e l’Assemblea nazionale con al primo punto all’ordine del giorno il Quirinale e, a seguire, le sorti del governo. E scusate se è poco.

Nel Pd dunque ora sappiamo esistere un’area che sul Quirinale non intende subire passivamente le scelte di Letta. Lo scontro può essere dietro l’angolo. Il ricordo dei 101 scotta ancora. Così rischia pure il governo.

In un certo senso è merito di Bettini quello di aver chiarito che una parte del partito – quella che per amore di sintesi chiameremo la sinistra – ritiene il governo Draghi una parentesi che va accettata forzando i suoi connotati più a sinistra possibile: missione che nel governo è affidato a Andrea Orlando e nel partito a Peppe Provenzano. Una volta chiusa questa parentesi si potrà andare subito ad elezioni con il Pd, alleato con il cavalier servente Giuseppe Conte, contro Meloni e Salvini. Auguri.

È uno schema semplice, irrobustito da un sorta di filosofia della storia – la sinistra, la destra, la parentesi, il ritorno alla sinistra, la destra e via dicendo – e che potrebbe anche giovarsi da un inatteso ritorno della cara vecchia socialdemocrazia tedesca e in una certa misura del socialismo francese, bandiere sdrucite che tornano a sventolare nel cielo della sinistra senza aggettivi rilanciando contenuti sociali e politici che si pensava superati, dal primato dello Stato a un certo antiamericanismo. Un Pd “di sinistra”, un Pds vent’anni dopo.

Dall’altra parte ci sono – anche qui è un termine sintetico – i riformisti (in altri tempi si sarebbe detto la destra del partito), che invece considerano il governo Draghi «il nostro governo», auspicano la permanenza dell’attuale premier non solo fino al 2023 ma anche oltre; e quindi si augurano un bis di Mattarella al Quirinale. Il Pd, nella visione dei riformisti, darebbe dunque forma politica, almeno in larga misura, a quel complesso di azioni riassunte nel termine di “draghismo”, cioè un riformismo costante e progressivo, pragmatico, non forzato, razionale, europeo.

Indicherebbe in Draghi il candidato premier, o almeno lo lascerebbe intendere. In questo quadro i riformisti relativizzano molto la questione del M5s, anche in previsione di una sua progressiva implosione. Ma se per la sinistra ha parlato chiaramente Bettini, i riformisti si limitano alla critica di quest’ultimo stentando ad avanzare una proposta compiuta e apparendo nel dibattito interno come frenati, se non fermi. Bettini stana anche loro.

E Letta? Letta, per formazione e per convinzione, appare vicino ai riformisti nella valorizzazione di Draghi ma è convinto che «bisogna coprirsi a sinistra» e non dimentica che la sua segreteria è stata promossa e vissuta in continuità con quella di Nicola Zingaretti, i cui uomini, occupano i posti-chiave del Nazareno. Non vuole rompere con Orlando e Provenzano, tanto è vero che la sua azione è costellata da proposte “di sinistra” e fortemente identitarie. C’è una contraddizione in tutto questo? Il segretario dice di no, convinto che radicalismo e riformismo si possano e si debbano sorreggere a vicenda. Su questa base la sua sarà sempre una linea di mediazione. Quanto può reggere?

Ora, siccome Bettini, Orlando, Provenzano e gli altri sanno meglio di tutti che il segretario è, nella sostanza, con i riformisti, se ne deduce che la sinistra ha già bell’e impostate la sua piattaforma congressuale e la sua linea d’attacco. Di qui a sfidare Letta per la segreteria, con il ministro del Lavoro Orlando, ce ne corre ma è solo una questione di tempi e di circostanze. Intanto per Enrico Letta è il momento più difficile, quello in cui deve trovare il coraggio chiamando il suo partito a discutere e decidere. Anche rischiando. Né si può illudere che una bella vittoria alle amministrative, o le misteriose Agorà, possano risolvere un problema strategico. Ci dovrà essere quello scontro di linee politiche sempre rinviato, e non la solita guerra tra nomenklature che agli italiani interessa assai poco, per chiarire dove il Pd sta andando.