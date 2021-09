Capolavoro della Lega che ritira gli emendamenti, vota la proposta di FdI e comunque non ottiene nulla

SAPETE CHE HA DETTO LA MELONI? Sono contenta che la Destromania che sostiene Draghi non si è piegata alla Sinistra.

Sapete cosa stavano discutendo? l’obbligo o meno del Green Pass nel locali pubblici ed in altri luoghi. Pensa Te, 125.000 morti (o quanti sono) migliaia di persone che ce l’hanno fatta a guarire fra atroci sofferenze di mesi, una Economia sottoterra per il Covid con accenni di forte ripresa che non dobbiamo assolutamente perdere aiutandola con Green Pass Vaccini Mascherine pure nei luoghi di lavoro, milioni di Operai ed Aziende disposte a sacrifici pur di non mancare questa ripresa, milioni di Famiglie in difficoltà e questa è contenta perché i Destromani, dice lei, non si piegano alla Sinistra.

Fra l’altro cercando di mischiare le carte, continua a chiamarsi Centro Destra. Cosa mai il CENTRO può avere a che fare con gli Ultradestromani?

Ma ecco la Meloni, la nostra piccola Eroina, con al seguito La Russa Santanchè Lollobrigida che voleva fare le sue mossettine, il solito Urletto, poi piegare il viso da una parte con pausa ad effetto e quella espressione come a dire, questa mi è venuta proprio bene, vuoi vedere che un altro 1,50% di seguaci di Salvino hanno apprezzato?

