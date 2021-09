ERANO RIUSCITI PURE A DARE DEL TERRORISTA A GINO STRADA

“A proposito dell’arresto di Rahmatullah Hanefi, collaboratore di Gino Strada ritenuto – dal governo Karzai – responsabile del rapimento di Daniele Mastrogiacomo: “I talebani avevano deciso sin dal principio di decapitare Adjmal per rovesciare la responsabilità politica sul governo Karzai. L’errore è stato sin dall’inizio coinvolgere nella trattativa Emergency, che in realtà non è una vera organizzazione umanitaria, bensì un fiancheggiatore dei terroristi e persino degli uomini di Al Qaeda in Afghanistan“. (Amirullah Saleh, direttore Servizio segreto afgano – Corriere della Sera, 2007)

FARNETICAVANO E Farneticano, insinuando comunque il dubbio in gente facile alla suggestione. L’umana specie si divide in gente perbene e delinquenti. I delinquenti sono quelli che infangano la gente perbene capovolgendo le realtà, distorcendo i fatti. Ti accorgi di loro quando le informazioni che danno non sono mai supportate da prove perché sono calunnie e infamie facili da smontare ma purtroppo riescono a fare presa facendo danno e divulgando il falso che molti ormai prendono per vero. Ve lo ricordate Capezzone, al Costanzo Show, vari anni fa, che continuava a insinuare che Strada fosse culo e camicia con guerriglieri e quant’altro, solo perché operava nei loro paesi? Ebbene, Capezzone aveva serie difficoltà a capire che se vuoi portare soccorso umanitario in certi paesi devi per forza scendere a compromessi con chi li governa. Altrimenti non ci entri. Altrimenti ti fanno un culo quadrato. Altrimenti ci smenano quelli che hanno bisogno d’aiuto.. Per gli USA, GINO era un comunista; Karzai era un uomo degli USA. Il giudizio negativo era scontato. Gino con Emergency, portava/porta la vita, gli Usa & Company, attraverso bugie e menzogne inenarrabili, a tutti i livelli, normalmente portano la morte e la destabilizzazione. È chiaro che due visioni del mondo così opposte, non possano piacersi. GRANDE GINO, non ti dimenticheremo ; sei stato una pietra miliare, nella difesa del concetto di ” umanità”. Intanto loro rimarranno dei vigliacchi e la loro memoria dissolta nel nulla proprio quello che sono mentre Gino sarà ricordato sempre come un grande Uomo ! CIAO GINO.

ERANO RIUSCITI PURE A DARE DEL TERRORISTA A GINO STRADA ultima modifica: da

