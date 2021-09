Green pass, Salvini l’arlecchino.

Sì, va be’, ma perché? Se è per conquistarsi qualche prima pagina a sbafo, allora ha ragione lui, e peggio per chi nei giornali cerca litigi anziché notizie.

Se è per piaggeria verso la Meloni, lei è adesso un po’ più forte e lui un po’ più debole.

Se è per spirito di «ribellione», non ha l’età e non ha neppure nessuno contro cui ribellarsi, se non il governo: cioè se stesso. Se è per strizzare l’occhio ai suoi elettori, ne ha accontentato il 20% e indisposto l’80%. Contento lui.

Un nuovo modo di intendere la responsabilità di governo: informo e poi faccio ciò mi piace e pare. Geniale! Non lo vorrei mai un partner che bello bello mi sorride ed ogni tanto mi da un gran calcio negli stinchi. Specialmente in Politica il mezzoservizio non accontenta nessuno e dubito generi ulteriore consenso. Questa è una situazione che mette in sofferenza la Lega governativa che francamente ha difficoltà nel gestire il Tavolo di governo ma al momento ancor più nel liberarsi di Salvini prima di uscire dai vari appuntamenti elettorali che ha davanti. Non è commentabile ,è solo un serpente velenoso esibizionista complessato narcisista del niente più, e molti italiani castrati come lui (nel cervello ) lo eleggono a modello.