Pd : il piano per sostituire Enrico Letta, così Goffredo Bettini apre la crisi all’interno del partito

Cosa succede dentro al Pd? Enrico Letta è stato eletto segretario (in pratica all’unanimità) dicendo: «Il Governo Draghi è il nostro Governo». Ieri lo stratega di Zingaretti, Goffredo Bettini, gli ha risposto: «Io sono contrario alla formula secondo cui ‘il governo Draghi è il mio governo e secondo cui il suo programma è il nostro programma». Ieri Letta ha dichiarato: «Per noi la priorità è che questo governo duri fino alla fine naturale della legislatura». Negli stessi minuti Bettini tuonava contro l’idea di «un governo che arrivi fino alla fine della legislatura». La sua proposta è mandare Draghi al Quirinale e poi andare alle urne con un’alleanza di ferro Pd-M5S-Leu. L’idea di Letta invece è la riconferma di Mattarella.

Un bello scontro. Il senatore Andrea Marcucci lo considera disastroso: «Le Goffredo Betti battute di Bettini alla festa del Fatto quotidiano sono molto dannose e sminuiscono il lavoro dei ministri, dei gruppi e dello stesso segretario». Marcucci è considerato un renziano (più o meno ex) come il ministro della Difesa Lorenzo Guerini che ha replicato, anche lui, a Bettini: «L’agenda Draghi è l’agenda del Pd». Cosa evidenzia questo conflitto ormai emerso alla luce del sole? Una contrapposizione frontale tra fazioni. Una parte, quella bettiniana-zingaretni tiana che vedeva Conte come stella polare e il governo giallorosso come approdo strategico, sta “rosicando” assai. La caduta del governo Pd-M5S-Leu ha convogliato contro Renzi – (il rottamatore) – tutto il loro rancore e ha fatto esplodere il loro mal di pancia per la perdita sostanziale del potere e per la nascita di un governo di unità nazionale (con Lega, Forza Italia e Italia Viva) dominato dalla figura di Mario Draghi.

Il quale Draghi viene considerato quasi un abusivo, da sfrattare tramite promozione al Quirinale, come se la Presidenza della Repubblica fosse un depotenziamento. Idea così surreale che lo stesso Conte – per il quale Draghi è un insidioso antagonista – si è affrettato a tirare il freno: «Per me la corsa al Quirinale è dopodomani», iniziare ora quel dibattito «sarebbe sfibrante». L’idea di Bettini, di eleggere Draghi presidente a febbraio e andare alle urne con una coalizione Pd-M5S-Leu, è ritenuta suicida da alcuni perché quell’alleanza non potrebbe mai allargarsi ai gruppi di centro (di Renzi, di Bonino o Calenda) che la vedono come la peste, quindi sarebbe destinata alla disfatta elettorale.