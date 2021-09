MATTEO RENZI, SEI UNICO. IL PIÙ PREPARATO, IL PIÙ ONESTO, IL PIÙ CHIARO E IL “PIÙ INVIDIATO”, PROPRIO PER TUTTI QUESTI E ALTRI PREGI CHE LORO NON HANNO “

“Il condannato Travaglio si permette di etichettare come reprobi gli indagati, il condannato Grillo fonda il partito dell’onestà.

Che poi è come dire che Dracula diventa socio onorario dei donatori di sangue. Il «Fatto» lancia un avvertimento.

A freddo, senza notizie che giustifichino questo titolo. L’indagine di cui si parla è aperta da anni. Dov’è la novità? Probabilmente pensano che scatti in me un meccanismo di autotutela: se provo a mettere in crisi il Governo e Conte ottiene la maggioranza, chissà che non mi venga paura anche per il mio destino personale e per i miei processi. Insomma: caro Renzi, ricordati che sei indagato.