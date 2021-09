Per Salvini si prospetta il suo più grande incubo: doversi cercare un lavoro vero

Salvini fa paura alla Lega: sulle comunali sondaggi disastrosi. “Così andiamo contro un muro”. La base leghista teme il tracollo.

Ogni tanto, buone notizie dall`Italia. Pensare che la Lega potrebbe convertirsi (se il verbo e` giusto) a una forma politica conservatrice liberale, sul modello della CDU tedesca o, se si vuole, del CSU bavarese (più a destra). E togliere di mezzo i Borghi, i Pillon, i Dorigon, che sono solo atroci macchiette. E senza cercare di rincorrere quell`abominio politico che sono le Sorelle d`Italia. Mi fa piacere leggere leggere si media che Salvini è una “ figura non più funzionale” considerando che fino a poche settimane fa lo difendevate a spada tratta. Finalmente aprite gli occhi!!! Si e accorto pure il Salvini che sta cadendo rovinosamente e Salvini sta cercando i voti di varie rumorose minoranze convinto di non alienarsi il grosso dei votanti fedeli. Ricorda la parabola del figliol prodigo, ma qui non è detto che il fedele non se ne vada.

Salvini sta commettendo l’errore di inseguire la destra nostalgica della Meloni e di farsi trascinare su un terreno pericoloso che non é quello della Lega del Nord. Sia la Lega che FdI inoltre hanno dimostrato di non avere una classe dirigente all’altezza se in citta importanti come Roma o Milano (il cuore del Nord) hanno dovuto ripiegare su candidati francamente imbarazzanti che li porterà a sicura sconfitta.

Il vuoto di un partito e di un signore che sa solo gridare “prima gli italiani, abbasso lo straniero” e mangiare e bere. Niente programma, niente competenza, nessuna serietà né vero interesse per le persone. Una strizzatina d’occhio a un vuoto cattolicesimo bigotto, un’esaltazione di ignoranza e buzzurraggine… No così non si va lontano

Come ho già scritto così deve essere. La democrazia esige posizioni diverse. Sinistra e destra. La VERA destra non è la Meloni e il suo becero partito nostalgico e populista. La VERA destra deve essere la Lega e Forza Italia o chi per lei. Con Salvini non ce la possiamo fare. È la brutta copia della Meloni ( che già non è il massimo per usare un eufemismo) e non andrà da nessuna parte. Vedrete le elezioni di ottobre. O Salvini cambia ( dubito moltissimo ) o la Lega si becca una batosta memorabile. Ma forse va bene così. Almeno ci liberiamo del Capitano. Il punto è che non ci sono alternative a Salvini. Giorgetti non ha il piglio da front man e condannerà la lega declino. I leghisti non sono persone di fine intelletto e razionalità che amano spaccare il capello in quattro per comprendere la realtà. Sono gente tagliata con l’accetta, che vuole sentirsi dire cose come “noi ce l’abbiamo duro”, o “più soldi e meno negher” e via dicendo. In questo contesto Giorgetti sarebbe completamente fuori luogo come leader della lega Giorgetti (miglior politico della lega) non è assolutamente un leader. Zaia è ( il miglior governatore)forte in Veneto molto probabilmente sarebbe forte al nord ma poi al centro e al sud chi lo voterebbe mai?? ma bisogna capire che certi personaggi come borghi pillon durigon sono meglio perderli che trovarli.

Per Salvini si prospetta il suo più grande incubo: doversi cercare un lavoro vero

