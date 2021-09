Roma, Calenda si gioca il ballottaggio: il sondaggio che cambia tutto. Roma, Calenda si gioca il ballottaggio: il sondaggio che cambia tutto.

Un sondaggio “a sorpresa” quello sfornato da SWG nel Tg La7 di Enrico Mentana. E non solo perché la collocazione non è quella tradizionale, del lunedì sera, ma perché restituisce un quadro inatteso della situazione a Roma a meno di un mese dal voto. Guardate questa schermata:

Enrico Michetti è ampiamente primo, il suo ingresso al ballottaggio non è a rischio: quel 30-34% è la “dote” del centrodestra. Roberto Gualtieri, candidato del centrosinistra, viene dato in un range compreso tra il 25 e il 29%, ma la vera “novità” è alle sue spalle: Carlo Calenda è terzo con una forbice compresa fra il 19 e il 23%, davanti alla sindaca uscente Virginia Raggi, accreditata di un 15-19%, sonoramente bocciata dai romani dopo cinque anni di amministrazione.

Il dato politico è il seguente: fossero veri questi dati – e c’è da pensare che siano molto vicini alla realtà, SWG negli anni si è dimostrato probabilmente il migliore istituto su piazza – allora il “picco” di risultato di Calenda è sotto di soli 2 punti rispetto al risultato peggiore di Gualtieri.

Cosa significa? Lo chiarisco subito:

Ecco l’altra percentuale chiave del sondaggio: c’è quasi un 20% di romani che andrà a votare ma non ha ancora deciso per chi. Calenda ha quasi un mese per spingere il piede sull’acceleratore, l’inerzia dopo questo sondaggio sarà dalla sua parte. Il trend è cambiato: è ufficialmente partita l’operazione rimonta.

E se accede al ballottaggio è pressoché certo di essere il nuovo sindaco di Roma. Guardate le ipotesi di testa a testa: