11 settembre 2001: è il giorno in cui l’America, per la prima volta nella storia, viene attaccata dentro i suoi confini con l’azione più spettacolare mai documentata. Due aerei abbattono le Torri gemelle del World Trade Center di New York, un terzo colpisce il Pentagono, mentre il quarto precipita prima di raggiungere (presumibilmente) la Casa Bianca a Washington. Quel giorno ha cambiato la nostra vita, e su quel giorno abbiamo pronunciato e scritto milioni di parole, necessarie per descrivere, per analizzare, per capire. In occasione del ventennale abbiamo dunque deciso di costruire un documentario senza parole, soltanto con video e audio originali, che restituisse in tutta la sua terrificante purezza l’enormità di quella mattina di venti anni fa.

Questo è esattamente quello che ho visto dall’inizio fino e oltre la fine alle 18, poi ho spento… Forse è stato presentimento a farmi correre subito ad accendere la tv sul canale Cnn (non usuale per me) appena la notizia fu accennata alla radio (ho l’abitudine di tenerla sempre accesa quando sono a casa) e da quel momento sono rimasto raggelato davanti alle prime immagini, e poi ancora ipnotizzato dalle successive. Immagini silenziose, pochi commenti da una inquadratura alta di 1 finestra frontale alle 2 torri. Ed ho atteso per ore fissando quel fumo. Ho captato con anticipo sull’immagine il momento dell’implosione della torre sud, e mi sono detto ora tocca all’altra”. E poi quella donna afroamericana sola in strada ricoperta completamente di polveri e schegge … la fine del mondo. Come si può dimenticare e perdonare un eccidio di massa come questo? Cosa c’entra la devozione ad un dio con l’assassinio odioso di migliaia di civili, colpiti nella proprio routine. Questa era guerra disumana. Osama “E’ andata meglio di quanto ci si aspettasse” pare che disse.

E’ un ricordo sempre attuale e estremamente presente in me. Più si rivede, più si capisce che è stato un fatto enorme e non misurabile. Oggi, però, 20 anni dopo, ci troviamo di fronte a qualcosa di ugualmente enorme, una specie di 11 settembre in materia di violazioni della libertà, di cui misureremo probabilmente le proporzioni tra anni, temo in senso molto negativo. Mi sembra che ora siamo nelle condizioni di chi ha visto solo il primo aereo schiantarsi.