Il capitone padano è uno strazio. Sembra un pugile suonato che vaga per il ring. Da un paio di anni, dopo il papeete

La curiosità è legittima: “Quale è l’umore di Mario Draghi, l’uomo chiamato a salvare l’Italia dopo il crack dei partiti, vaccinarla, dotarla di un piano per far arrivare parecchi denari dall’Europa, portatore sano di un’idea autonoma dell’interesse nazionale, abituato a una visione razionale dei problemi e altrettanto razionale delle soluzioni, e ora, dopo aver spiegato come la pensa sui vaccini con sfavillante decisionismo (più o meno come Biden), costretto alla politica del step by step per contenere le intemperanze di Salvini, prima contrario alla mascherina che poi ha indossato, riottoso sul vaccino che poi si è inoculato, contrario al Green Pass che poi ha accettato, contrario all’estensione che sarà costretto a digerire sia pur a fatica?”.Dopo un giro di telefonate a fonti informate, il cronista registra un certo disappunto a palazzo Chigi verso il leader leghista non dissimile da quello registrato verso Conte ai tempi dell’altrettanto faticosa trattativa sulla giustizia e sulla prescrizione: anche in quel caso ci fu una minaccia di voto contrario, una mediazione d’antan, poi l’epilogo possibile nelle condizioni date. E il disappunto si comprende, perché la pandemia è la pandemia, ha i suoi tempi che non coincidono con quelli della politica, i sondaggi, le amministrative, per cui è chiaro che Salvini gioca ad allungare i tempi, scontando una seria emorragia di voti a destra. Ecco, i tempi: in discussione non c’è il “se”, perché lì si arriverà, all’estensione ai lavoratori, ma il quando. Incassata la scuola, la road map di palazzo Chigi prevede che “la prossima, o al massimo quella successiva, sarà approvato su statali e altre categorie di lavoratori”.

Povero Draghi: oltre ai guai dell’Italia deve badare a quelli della Lega