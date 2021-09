“Persone come la Senatrice Cirinnà si permettono di insultare nostri militanti con profili fake. Tristezza, molta tristezza. Le persone omosessuali e transessuali non meritano questo squallido giochino sulla loro pelle”. Lo scrive Matteo Renzi nella sua enews a proposito del Ddl Zan. “La legge si può chiudere in 48 ore. Ma bisogna accettare un principio di civiltà: sui diritti non si fa campagna elettorale. Si devono trovare gli accordi per fare le leggi, non i proclami per sventolare le bandierine”, aggiunge il leader di Iv.

Sul disegno di legge Zan. Per mesi ci hanno detto che non c’era più tempo. Abbiamo detto: “giusto, procediamo velocemente”. Oggi PD e Cinque Stelle hanno scelto di rinviare la calendarizzazione a dopo le elezioni. Se non fosse una cosa seria, sarebbe ridicolo. Da mesi chiediamo di fare un accordo e votare una legge. Stanno rinviando per cosa? Per fare un accordo dopo le elezioni altrimenti passano male.

E, nel frattempo, persone come la Senatrice Cirinnà si permettono di insultare nostri militanti con profili fake. Tristezza, molta tristezza. Le persone omosessuali e transessuali non meritano questo squallido giochino sulla loro pelle. La legge si può chiudere in 48 ore. Ma bisogna accettare un principio di civiltà: sui diritti non si fa campagna elettorale.

Si devono trovare gli accordi per fare le leggi, non i proclami per sventolare le bandierine.

Semplicemente dei codardi che volevano fare un uso strumentale di una legge inutile e ridondante aggiungendo degli aspetti ideologici scandalosi e faziosi. Tipico della sinistra che non accetta di misurarsi con chi ha idee differenti. Bastava accettare le sensatissime modifiche proposte dal cdx e IV, tra cui aumento della pena.

Omofobia: Renzi. 'Cirinnà insulta militanti Iv con profili fake, molta tristezza'

