Vent’anni dall’11 settembre. Secondo Gabrielli, la vittoria dei Talebani aumenta il rischio di attacchi contro l’Occidente

«La caduta di Kabul è l’esito di un’avanzata più rapida del previsto ma non imprevedibile», ammette Gabrielli. «Dobbiamo fare tesoro degli errori, anche interpretativi, commessi in passato e non ripeterli oggi, per fronteggiare al meglio la minaccia».

Perché, secondo il sottosegretario, la vittoria dei Talebani aumenta ora il rischio di nuovi attacchi contro l’Occidente: «La sconfitta di un esercito addestrato e spalleggiato dagli occidentali da parte di bande giudicate poco più che raccogliticce può innescare un effetto emulazione, per veicolare il messaggio che si può non solo resistere ma anche punire una civiltà considerata nemica. È successo vent’anni fa quando i terroristi dimostrarono di poter colpire gli Stati Uniti sul loro territorio e con i loro mezzi, può succedere oggi ovunque».

La verità, dice Gabrielli, è che «restiamo sotto una minaccia che non è mai venuta meno, è un errore valutarla sulla base degli eventi che ci toccano più da vicino, come gli attentati del 2004-2005 in Spagna e Gran Bretagna, o del 2015-2016 in Francia e Belgio. Quelle sono manifestazioni esteriori, il pericolo resta anche quando non accade nulla. La minaccia è immanente, e il rischio che diventi imminente in una situazione come quella attuale aumenta».

Non ci sono allarmi particolari per il nostro Paese, assicura. «Sono invece aumentate le segnalazioni di rischio in Afghanistan e in generale contro obiettivi statunitensi». Ma i nomi chiamati a formare il nuovo governo dei Talebani non lasciano ben sperare: «È una composizione che sancisce, al momento, la vittoria dell’ala militare e la presenza in posti chiave – primo ministro, Interno e Difesa – di persone addirittura ricercate sul piano internazionale come terroristi. Non è un buon segnale né un’apertura verso l’Occidente, come l’assenza di personalità della società civile o femminili. E ora il divieto alle donne di praticare sport che “ne espongano i corpi”. Resta il contrasto tra l’anima più tradizionalista e quella meno ortodossa, che va considerato insieme all’influenza del sedicente Stato islamico nella regione del Khorasan, che sembra rappresentare il maggior pericolo, e ai rischi derivanti da altre situazioni». Come, ad esempio, «l’antagonismo fra Isis-Khorasan, che contrasta i Talebani, e Al Qaeda che invece li appoggia, può tradursi in nuove azioni di forza che possono manifestarsi non solo su quel territorio».

Che si può fare? «In un quadro così magmatico è evidente che bisogna allargare il più possibile il novero dei soggetti da mettere intorno allo stesso tavolo, per coinvolgerli in una possibile soluzione», risponde Gabrielli. «Non c’è alternativa, come ha lasciato intendere il presidente Draghi puntando a un G20 sull’Afghanistan, perché il G7 non basta. È complicato perché ci sono interessi diversi e talvolta contrapposti; basti pensare al coinvolgimento di Cina e Russia, Pakistan e India, Iran e Stati Uniti. Ma è una strettoia che si sta percorrendo con coraggio».