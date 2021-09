Renzi: “Lega non esce nemmeno con le bombe a mano”

“E’ tutta una manfrina. Essere contro il Green pass è una scelta assurda. La Lega ha delle dinamiche interne che non mi aspettavo e di cui non mi interessa un fico secco. Il governo va avanti, la Lega non esce dal governo nemmeno con le bombe a mano”. Così il leader di Italia viva, Matteo Renzi, a ’24 Mattino’ su Radio 24. “Da quando c’è Draghi c’è molta più serietà, rispetto a quando c’erano Conte e Casalino ed essendoci molta più serietà i partiti hanno bisogno di più visibilità. La battaglia della Lega contro il Green pass è sbagliata”, ha aggiunto.

Renzi: Quello della Lega sul green pass è tatticismo politico

Sarebbe tutto tatticismo politico volto a tutelare l’ampiezza della propria base elettorale interna quello che la Lega starebbe mettendo in atto a proposito del green pass.

A sostenerlo è il fondatore di Italia Viva, Matteo Renzi; parlando a Radio 24 ha detto: “È tutta fuffa, la Lega ha delle dinamiche interne che non capisco”. Per Renzi, infatti, è una scelta assurda quella di essere contro il green pass, perché “ci restituisce la libertà”, e non si può dire che questo strumento sia “contro la libertà”. Invece il Covid è contro la libertà, rilancia Renzi e “per uscirne ci sono tre modi: i vaccini, i farmaci antivirali che stanno arrivano e un meccanismo che permetta di non tornare indietro”. E questo meccanismo, per Renzi, è il green pass, perché è “l’’unico strumento che da vaccinato mi permette di avere più diritti di chi sceglie di non vaccinarsi”. E per concludere il discorso sulla Lega aggiunge: “La Lega non esce dal governo neanche con le bombe a mano”.

“A proposito di futuro: mettete in agenda la Leopolda11 che si terrà dal 19 al 21 novembre”. Leopolda: Renzi, ‘dal 19 al 21 novembre’

