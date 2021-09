Bonetti: “Non c’è democrazia senza parità di genere”

“Non c’è democrazia senza il pieno raggiungimento della parità di genere.

Le donne hanno pagato il prezzo più alto della pandemia. Sul lavoro, nell’imprenditoria, in ambito domestico. Il Covid non ha creato la disuguaglianza di genere ma certo la ha amplificata.”

Elena Bonetti

Al via il progetto #Conciliamo promosso dal ministero della Famiglia e delle Pari opportunità guidato dalla ministra di Italia Viva Elena Bonetti per conciliare tempi familiari e tempi del lavoro: è stato pubblicato ieri sul sito del dipartimento il decreto di approvazione della graduatoria delle proposte progettuali.

Si tratta di 74 milioni di euro destinati a progetti di welfare aziendale «volti a consentire lo sviluppo di azioni su misura per le famiglie e per migliorare la qualità della vita di mamme e papà lavoratori». Sono 127 i progetti selezionati, presentati in tutta Italia da imprese grandi e piccole oltre che da consorzi e gruppi di società collegate o controllate, anche in forma associata.

«Con la pubblicazione della graduatoria abbiamo portato a compimento un altro impegno per cambiare la qualità della vita delle famiglie e costruire un modello più giusto, in cui i tempi della vita, quelli della famiglia e del lavoro sono riconosciuti e davvero armonizzati», commenta la ministra.

«È il segno di un Paese che torna a investire nel suo futuro: nei desideri e nelle esperienze delle donne e degli uomini, nel diritto a un lavoro davvero umano, nella vita delle famiglie, nelle nuove generazioni, nella scelta di essere genitori che è valore e bene e futuro per tutti».

Al centro dei progetti presentati c’è non a caso il finanziamento dei servizi per l’infanzia, a partire dagli asili nido. Anche con l’obiettivo di “fare rete” tra le aziende in modo da permettere alle attività più piccole di appoggiarsi a realtà più grandi. Ma non solo infanzia: le cure familiari che gravano sulle lavoratrici o aspiranti tali comprendono anche la cura degli anziani e dei disabili.

Gli obiettivi di #Conciliamo sono molteplici: «Il rilancio demografico, l’incremento dell’occupazione femminile, il riequilibrio dei carichi di lavoro fra uomini e donne, il contrasto all’abbandono degli anziani, il supporto della famiglia in presenza di componenti disabili».

I servizi dei 127 progetti sono naturalmente rivolti sia alle lavoratrici sia ai lavoratori, nell’ottica di un’equa ripartizione dei compiti familiari che è anche un obiettivo strategico delle politiche sociali del Pnrr assieme alliaumento del tasso di occupazione femminile (da qui le cosiddette quote rose e giovanili inserite nel Piano, ossia la clausola dell’assunzione del 30% di donne e giovani per le imprese che vorranno partecipare ai progetti).

Ma è chiaro che, come ha ricordato ieri la stessa Bonetti, sono le donne le principali beneficiarie di #Conciliamo. Soprattutto nel Sud Italia dove è occupata solo una donna su due. «Non c’è democrazia senza il pieno raggiungimento della parità di genere – ricorda Bonetti -. Le donne hanno pagato il prezzo più alto della pandemia. Sul lavoro, nell’imprenditoria, in ambito domestico. Il Covid non ha creato la disuguaglianza di genere ma certo la ha amplificata».

