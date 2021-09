Destinazione 2023: Letta e la vocazione sconfittista del Pd (nonostante il probabile successo nelle città)

Ve lo immaginate Mike Tyson alla vigilia di un incontro dire che certamente vincerà l’avversario? O una casa automobilistica annunciare che le macchine del concorrente vanno meglio? Non accade, eh? Però al Partito democratico (che per carità non è né un pugile né un’azienda) capita di annunciare tutti i santi giorni che alle elezioni politiche la vittoria della destra. È un caso unico nella storia. Sondaggi alla mano, ne ha fatto una verità. Un’ipotesi diventa una realtà.

Ed è una premessa per esempio riguardo alla tattica sul Quirinale che fa dire a parecchi esponenti dem che Mario Draghi sarebbe un ottimo argine a un governo orbaniano, che è un concetto rivelatore della convinzione di perdere oltre che offensivo verso Draghi e in generale verso la figura del presidente della Repubblica, che non è un argine ma il principale regolatore e arbitro della vita istituzionale del Paese (a meno che non si voglia considerare la destra italiana come eversiva ma allora si cambia completamente lo spartito).

Enrico Letta, che domani chiude la Festa nazionale dell’Unità, ha chiesto una strana moratoria sul tema Quirinale aperto proprio da lui quando disse che Draghi deve restare a palazzo Chigi «almeno fino al 2023». Si può benissimo evitare di entrare nel giochetto del toto-nomi mantenendo però questo punto fermo perché sarebbe un elemento di chiarezza: Letta ribadirà ciò che ha detto o ha cambiato idea?

Lo schema mentale sconfittista del Pd ha ovviamente dalla sua non solo i sondaggi negativi ma solide ragioni politiche che ineriscono alla debolezza del centrosinistra, come diremo dopo. Tuttavia il punto critico è che questi dati vengono registrati e assunti meccanicamente invece di pensare a come sovvertirli. In parole povere: se la legge elettorale non cambia (ma anche qui non si capisce quale sia la proposta del partito di Letta – lo chiarirà a Bologna? – e soprattutto cosa intenda fare per smuovere le acque per il superamento del Rosatellum), poiché nessuno ha lavorato per costruire un’alleanza competitiva contro la destra – che da 30 anni è sempre la Casa delle libertà con altri nomi – la sconfitta è molto probabile in tantissimi collegi uninominali.