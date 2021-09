CI DICONO! “SIETE SOLO AL 4%, PERCHÉ PARLATE?!” (ERANO BEI TEMPI INFATTI). UN ALTRO CASO INTERESSANTE. 

Bravissimo. L’uso intelligente della tecnologia deve snellire le pratiche burocratiche e dare peso rilevante ai controlli automatici. Potremmo dire: “l’intelligenza, uno, se non ce l’ha, mica se lo può dare, paragrafando Manzoni. Mica pretenderai che gli analfabeti funzionali capiscano quello che hai scritto? Bene…E la chiara dimostrazione che il populismo è farcito di bugie che, come si sa, hanno le gambe corte… avanti così senza mollare di un centimetro perché il tempo è galantuomo a prescindere dalla sondaggistica… Ma quando decideranno di aprire gli occhi per rendersi conto che bisogna affidare la cosa pubblica a chi ha le conoscenze e decide non in base ai sondaggi ma in base al merito? SI Concordo con Marattin, la norma però non la trovo così disdicevole se le aziende interessate sono “regolari” se cioè impiegano manodopera regolarmente assunta e retribuita. Basta un loro estratto del loro db dei dipendenti , magari in formato elettronico. Purtroppo nei vari appalti si assiste spesso al ricorso di manodopera irregolarmente impiegata in subappalto senza rispettare le norme di legge. È vero che si potrebbe/dovrebbe fare poi delle ispezioni e dei controlli per verificare identità e regolarità del personale impiegato ma io ancora dubito dell’efficienza dei sistemi pubblici digitali anche se bisogna certamente andare in quella direzione. Le posso inoltre dire che spesso lavorando anche in contesti avanzati e con aziende multinazionali, i clienti più attenti, agguerriti e preparati chiedono spesso la lista delle persone che si intende utilizzare per fare una certa attività a garanzia degli skill degli stessi, della loro condizione contrattuale e spesso vogliono pure verificare le condizioni di lavoro perché è sempre più importante che il lavoratore sia adeguato al compito assegnato, sia in condizioni di lavoro ottimali perché solo così la qualità del suo lavoro sarà ottimale. Quanto all’argomento a voi rivolto che uno può parlare in base al consenso elettorale mi pare sia un argomento veramente poco intelligente perché evidentemente un ragionamento valido va accolto per il valore che può dare come sono spesso i suoi contributi.

CI DICONO! “SIETE SOLO AL 4%, PERCHÉ PARLATE?!” (ERANO BEI TEMPI INFATTI). UN ALTRO CASO INTERESSANTE.

Nell’autunno 2019 Italia Viva era parte della maggioranza che sosteneva il governo Conte II.

Nel decreto fiscale che accompagnava la manovra di bilancio la parte più “radicale” della maggioranza insistette per inserire una norma (art.4 Dl 124) su cui avevamo molti dubbi.

In pratica diceva questo: un’azienda appaltante (=chi affida un lavoro) – per determinate tipologie di lavori – aveva l’obbligo di farsi mandare dall’azienda appaltatrice (=chi riceve il lavoro) l’elenco di tutti i lavoratori che essa avrebbe impiegato nell’opera, il dettaglio delle ore lavoro prestate, l’ammontare di retribuzione, la copia delle ritenute versate, e in più valeva l’inversione del carico fiscale dell’IVA (“reverse charge”).

“Così si combatte l’evasione”, ci spiegavano.

Noi ribattevamo che, da quando il governo Renzi nella scorsa legislatura aveva aperto la strada al “fisco elettronico” (tra cui proprio la fatturazione elettronica per quanto concerne le possibili evasioni Iva) non c’era alcun bisogno di imporre alle aziende private un onere di controllo che ora il fisco poteva benissimo svolgere da se, sfruttando (magari di più e meglio) gli strumenti digitali.

Anche allora andò in onda il solito film: “ricattatori!”, “pierini!”, “perché parlate, avete solo il 4%!• (eh si erano bei tempi allora!”.

La norma ovviamente passò. Riusciamo soltanto – sempre sotto un diluvio di insulti – ad ammorbidirne un po’ la portata.

Ieri in Commissione Finanze ha ricevuto adeguata (e un po’ tardiva) pubblicità una notizia interessante: quella norma, nella parte relativa al reverse charge dell’Iva, non è mai entrata in vigore, perché la Commissione Ue ne ha negato l’autorizzazione.

Per combattere (duramente) l’evasione, dobbiamo usare banche dati e digitale, non burocrazia su chi lavora.

