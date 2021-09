Coronavirus, le ultime notizie dall’Italia e dal mondo sul Covid

Via libera del Cdm al decreto che estende l’obbligo del Green pass al personale esterno della scuola e ai lavoratori delle Rsa, con Draghi che annuncia un altro intervento «più ampio» a breve. La Camera ha approvato il dl Covid di fine luglio, testo che ora va al Senato. Ok dell’Aifa alla terza dose del vaccino. Nelle prossime settimane l’esito della valutazione dell’Ema. La Polizia ha eseguito perquisizioni in diverse città italiane nei confronti di esponenti no-vax che ipotizzavano di compiere azioni violente: trovati coltelli e bastoni. Usa: Los Angeles impone l’obbligo di vaccino a scuola dai 12 anni in su. Intanto, sono 5.621 i nuovi casi e 62 i morti: qui i dati dell’ultimo bilancio relativo a venerdì 10 settembre (qui i bollettini che mostrano la situazione dall’inizio della pandemia: qui quelli del 2021, qui quelli del 2020). Qui la mappa del contagio nel mondo, in aggiornamento.