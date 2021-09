IL FALSO QUOTIDIANO DA’ LEZIONI DI GIORNALISMO LIBERO MA FA DISINFORMAZIONE. VIAGGIO INQUIETANTE IN UN PASSATO MOLTO PRESENTE

IL FATTO DA’ LEZIONI DI GIORNALISMO LIBERO MA FA DISINFORMAZIONE. VIAGGIO INQUIETANTE IN UN PASSATO MOLTO PRESENTE

Il supplemento al Fatto Quotidiano in edicola oggi si erge sul pulpito e dà lezioni di giornalismo libero. Ma commette peccato di disinformazione riguardo a una vicenda del 2015, quando Renzi era al Governo e quando la minoranza del Pd (Bersani-Speranza-D’Attorre-Cuperlo e così via) faceva il bello e il cattivo tempo nelle trasmissioni televisive Rai, soprattutto a Ballarò, e al Tg3 allora diretto da Bianca Berlinguer.

Ovviamente c’entrano anche Beppe Grillo e il M5s, e lo spazio abnorme che veniva loro concesso da Ballarò allora condotto da Massimo Giannini. Tutti nomi, in primis quello di Speranza poi divenuto Ministro della Sanità, oggi ancora alla ribalta e che hanno tratto benefici da quella situazione.

Qui sotto la mia disamina in merito, un viaggio nel passato che racconta molto – e in maniera inquietante – anche del presente che stiamo vivendo

Giornalismo libero: Il Fatto Quotidiano dà lezioni ma fa disinformazione (vigilanzatv.it)

