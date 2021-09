LE RISPOSTE DA CERCARE

Ma la vera domanda è: in quanti capiranno la domanda? Già vedo le risposte: “cosa parlate voi che siete al 2 percento?” “Ma Renzi non doveva lasciare la politica?” e via di questo passo. Non vorrei sembrare troppo pessimista (io che di natura sono ottimista) ma con quelli che nemmeno capiscono la domanda come facciamo a confrontarci? A mio modesto parere, uno smottamento del Nord Est produttivo e della Lega in chiave anti sovranista potranno dare corpo e fiato ad un grande progetto Riformista Europeista e liberaldemocratico. Tutti i partiti tradizionali devono fare chiarezza al loro interno. I Riformisti devono abbandonare i loro partiti di appartenenza e convergere in un grande progetto comune. Serve : Un “contenitore” nuovo delle forze politiche liberal-riformiste forse si può cominciare a costruirlo discutendo su una griglia di base fatta di valori-guida da codificare (es. la persona come soggetto preminente e privilegiato intorno al quale ruota l’economia e per il quale opera lo Stato democratico), sulla quale coagulare poi i princìpi d’intervento della politica, nell’orizzonte del perseguimento di obiettivi compatibili con uno sviluppo del benessere “totale” della società, informato ai valori della democrazia, della pace e dell’equità ed inclusività sociale.. Questo. È il vero tema che dovrebbe animare e nutrire le energie di IV. Credo e l’ho già scritto in altre occasioni, in vari commenti sui molteplici ed a volte rissosi gruppi di supporter, che il tema centrale della prossima Leopolda debba essere questo. Dentro questa necessaria cornice teorica trovano posto tutte le altre questioni particolari. Dal dibattito sul rdc a quello sulla transizione ecologica, alla riforma del welfare e della Sanità, a quelle ineludibili sulla giustizia e sul lavoro. Sui modelli di produzione, su una comunicazione corretta, sulla Scuola ed Università. E, successivamente, chiarito finalmente il quadro, sulla veicolazione capillare nei territori. Perché è anche importante aumentare la base di consenso a di partecipazione.

LE RISPOSTE DA CERCARE

Capisco che a molti, soprattutto nei social dove c’è l’eco del pessimo dibattito della politica politicante, certi temi, come il consolidamento del riformismo liberale, non interessino affatto. Il duello rusticano sugli incontri di Renzi, su canili e cameriere o sull’orologio del candidato è più alla portata come passatempo per uscire dall’anonimato o scaricare le frustrazioni.

Prima di questo ho condiviso un post di Luigi Marattin sul convegno di Libertà Uguale al quale ha partecipato ieri in rappresentanza di Italia Viva. Condivido il suo pensiero.

Soprattutto la presa d’atto del fallimento del sogno di unire in un partito tutti i riformismi. Testimoniato dall’impossibilità per l’ala Liberal di avere la minima agibilità politica nel PD. Per questo fummo costretti ad andarcene. Non per il dissenso politico, che pure c’era, ma per l’impossibilità di esprimerlo nel rispetto delle regole e delle persone.

Non solo veniva impedito a Renzi di parlare in Senato, ma ogni militante Liberal era mal tollerato o emarginato anche alla base. L’ultima ipocrisia della maggioranza fu fare finta di stracciarsi le vesti per una scissione della quale era ben contenta. Ma questa è un’altra storia.

Torniamo a Marattin, che in quel convegno ha posto la necessità di semplificare lo scenario politico italiano in tre formazioni politiche più omogenee, sia rispetto alle principali tendenze politico – culturali contemporanee, sia alle differenti soluzioni che ciascuna di loro propone.

Una formazione “socialdemocratica tradizionale”, una “liberal – democratica”, una “nazional – sovranista”.

Marattin parlava ad una platea tradizionalmente Liberal, con una forte componente di origine socialdemocratica e di consolidata ispirazione riformista, in maggioranza persone ancora presenti all’interno del PD.

Io sono d’accordo con l’ipotesi di Marattin, ma mi pongo una domanda.

Io, che mi ritengo un liberal di sinistra (Gobetti, Rosselli, Rossi, Roosevelt, Keynes e per venire ai giorni nostri Blair [non sul medioriente], Schroeder e Clinton) nello schema di Marattin dove mi dovrei collocare?

Perché il suo schema sembra riproporre, con sinonimi in parte nuovi, quello “sinistra, centro, destra”, del tutto rispettabile, ma che trovo riduttivo per liberare, magari unire in formazione, tutte le potenzialità riformiste di ispirazione Liberal.

La sinistra tradizionale, contesa tra un nuovo estremismo massimalista e un populismo iperrealista, ha già fatto perdere toppo tempo all’Italia. Il centro, che so piacere a molti miei amici, che – chiedo scusa – vedo come l’immagine, opposta ma speculare, dei sognatori del ritorno al vecchio partitone della sinistra “vera”, non mi convince affatto. Perché il riformismo liberale, soprattutto in Italia, ha bisogno di una radicalità ponderata, che non è cosa da moderati strutturali. Della destra non parlo neanche.

Temo che la questione posta da Marattin, seria e che in gran parte condivido, se non approfondita come merita sia risolta dalla politica politicante con la solita soluzione, un “nuovo” centro che guarda a sinistra e una “nuova” sinistra che vuole sfondare al centro.

Iperrealismo bettiniano e riparte la giostra.

Io sono l’ultimo della classe e forse pongo un problema solo personale. Sono convinto – come Marattin – che occorra raccogliere i riformisti di accento Liberal e capisco che non basti l’intervento ad un convegno per approfondire un tema così.

Non ho una risposta da dare, ora e singolarmente.

Discutiamone allora, questo mi sembra un ottimo tema di incontro per il dopo amministrative. Come dare un nuovo approdo riformista e liberale all’Italia?

