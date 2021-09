Oriana era nel giornalismo quello che Matteo è in politca …due Giganti nelle rispettive professioni ….dici bene ..Oriana apprezzerebbe il nostro Matteo…in fatto di passione ..coraggio….strategia e conoscenza politica e andare controcorrente ..qui sta la differenza andare controcorrente ..e non seguire la scia ..perché è più facile navigare…combattere lottare ..a costo di non avere la massa che ti sostiene o applaude ..ma fare ciò che ritieni sia bene e giusto ..non abbiamo paura di essere impopolari ..la popolarità la lasciamo agli altri ..ma il consenso fine a se stesso ..sia sa non ha vita lunga … Queste pagine sono molto profonde. La politica è passione, impegno, dignità. Le parole della FALLACI SONO MOLTO PROFONDE E MI TROVA.. PERFETTAMENTE D’ACCORDO



PER NON DIMENTICARE MAI…

Sono le ultime tre pagine del libro La Rabbia e l’orgoglio di Oriana FALLACI. Le pubblico perché rispecchiano il mio pensiero e Vi prego di leggerle (magari questa sera prima di dormire), perché sono particolarmente significative e importanti…parlano della PASSIONE, quella passione politica e umana di cui è impregnato Matteo RENZI… un Politico e un Uomo “diverso e libero”, che Lei avrebbe amato moltissimo

Oriana FALLACI (La Rabbia e l’Orgoglio)

Nel mio piccolo libro non sono tenera con l’Islam. Ne convengo. Spesso sono addirittura feroce. Lo riconosco. Lo prova, insieme alle testimonianze che offro su quel mondo senza speranza, il mio orgoglio per la cultura occidentale.

Questa nostra cultura che, nonostante le sue colpe, a volte i suoi errori, ci ha tolto dal deserto. Ci ha nutrito il giardino del Pensiero. Ci ha elaborato il concetto della bellezza, della morale, della libertà, dell’uguaglianza.

Ci ha dato un sistema che e’ lungi dall’essere perfetto, che spesso è una menzogna, ma che tutto sommato è migliore degli altri: il sistema che si chiama DEMOCRAZIA.

Ha compiuto straordinarie conquiste nel mondo della scienza, ha eliminato malattie, ci ha procurato il benessere.

Ha inventato strumenti che rendono la vita più facile e più intelligente, ci ha portato sulla Luna e su Marte. Meriti di cui la cultura islamica non può certo vantarsi.

Eppure con noi Occidentali sono ancora meno tenera. Ancora più feroce. Molti considerano la Rabbia e l’Orgoglio un Saggio Politico, un’invettiva. Invece io lo definisco una predica. Anzi una requisitoria. E questa predica, questa requisitoria non l’ho diretta ai figli di Allah, tanto non sarebbe servita a nulla!

L’ho diretta a noi stessi. Alle nostre vigliaccherie, alle nostre ignoranze, ai nostri tradimenti, alle nostre inadeguatezze, alle nostre pagliacciate, alle nostre miserie.

La miseria del nostro sistema educativo, ad esempio. L’ignoranza dei nostri insegnanti e dei nostri studenti. Le vigliaccherie e le pagliacciate dei nostri politici. Lo squallore e l’inadeguatezza dei nostri Leader. Il bieco fascismo che si nasconde dietro il falso pacifismo dei nostri presunti rivoluzionari.

E la licenza di far ciò che si vuole, contrabbandata come libertà, ossia il rifiuto di capire che la libertà non può esistere senza disciplina, anzi autodisciplina. Che i diritti non possono esistere senza i doveri.

Io accuso gli Occidentali di non avere PASSIONE. Di vivere senza passione, di non combattere, di non difendersi, di fare i collaborazionisti per mancanza di passione.

Oh, io ce l’ho la passione: vedete. Scoppio, io, di passione.

Ma sia in Europa che in America non vedo che gente senza passione. Pesci freddi, larve guidate soltanto dall’astio e dall’invidia o dal calcolo della convenienza: MAI DALLA PASSIONE.

E gran parte della colpa è vostra. Perché siete voi che avete lanciato questa moda. La moda del raziocinio ad oltranza, del controllo, della freddezza. Voi che siete nati dalla passione, voi che siete diventati un popolo grazie alla passione della vostra rivoluzione.

Così non capite cosa muove i vostri nemici, i nostri nemici. Non capite cos’è che gli permette di combattere in modo tanto globale e spietato questa guerra contro l’Occidente.

E’ la passione, la forza della passione cari miei! È la fede che viene dalla passione! È l’odio che viene dalla passione. Allah Akbar: quelli sono pronti a morire, a saltare in aria, per ammazzarci, per distruggerci. E i loro Leader, veri Leader, lo stesso.

Ho conosciuto Komeini, ci ho parlato, ci ho litigato per oltre sei ore in due giorni diversi. E vi dico che quello era un uomo di passione. Che a muoverlo era la fede e la passione.

Bin Laden non l’ho conosciuto. Peccato…Però l’ho guardato bene quando appariva in TV. L’ho guardato negli occhi, ho ascoltato la sua voce, e vi dico che anche lui bruciava di passione.

Per combattere la loro passione, per difendere la nostra cultura, e cioè la nostra identità e la nostra civiltà, non bastano gli eserciti. Non servono i carri armati, le bombe atomiche, i bombardieri. Ci vuole la passione. La forza della passione. E se questa non la tirate fuori, io vi dico che verrete sconfitti… vi dico che tornerete nei vostri deserti e che finirete come pozzi senz’acqua.

