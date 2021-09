Doveva beneficiare donne e soggetti più deboli.

Ha beneficiato uomini, del Nord e a reddito medio-alto.

Doveva far assumere 3 giovani ogni pensionato.

Ne ha fatti assumere quasi 8 volte in meno (0,4 assunti ogni pensionato).

Doveva essere usato da milioni di persone.

L’hanno usata poco più di 300.000 mila.

E ciononostante, è costata alle tasse degli italiani 30 miliardi ( = costo cumulato fino al 2028).

Ecco a voi Quota 100, una delle politiche pubbliche più fallimentari e dannose della storia repubblicana.

E ora qualcuno vorrebbe usare i 3 miliardi già disponibili in bilancio (stanziati per la riforma fiscale) per perpetuare questo scempio: noi diciamo, invece, che vanno utilizzati per cancellare per sempre l’Irap a società di persone, partite Iva, autonomi, ditte individuali, professionisti.

Sul R.D.C. penso d’aver detto tutto. Mentre su quota 100 dico che (come il R.D.C) è una “mancia” elettorale, tanto alla fine le conseguenze le paga solo il popolo sovrano, se non avviene un cambio di cultura e soprattutto un tra gli esponenti politici, che dovrebbero essere di esempio, potete togliere o abbassare le tasse finché volete che gli evasori, 40% non pagheranno certamente ; finché si faranno condoni fiscali…altra mancia elettorale, poi occorre una riforma del fisco, non esiste in un paese democratico come dite voi che si debba anticipare delle “presunte” tasse sul futuro, e avere rimborsi dopo anni…combattere evasione…combattere evasione in automatico diminuiscono le tasse.. E la risposta politica é separare previdenza da assistenza come promesso dopo la prima riforma da 35 a 38 anni… A quel punto galera per che evade le tasse per assistere i più sfortunati gesto cristiano da parte dei virtuosi macinatori di da né

Quota 100 è una boiata pazzesca. Punto. Destra e sinistra c’entrano ben poco di fronte all’evidenza dei numeri. Un rapporto costi-benefici agghiacciante. ultima modifica: da

