Ventennale 11 settembre, Renzi: “È il giorno della memoria, del dolore e del rispetto”

L’11 settembre di vent’anni fa, l’attentato alle Torri Gemelle a New York. Con quasi 3000 morti e migliaia di feriti, fu l’attacco più devastante mai avvenuto sul suolo americano. Un evento spaventoso che ha segnato le vite di tutti noi.

“È il giorno della memoria, del dolore e del rispetto. Ciascuno ha tanti grandi piccoli ricordi personali di quelle ore. Io ricordo che tornai a casa e avvertii il bisogno fisico di tenere in braccio mio figlio che allora aveva quattro mesi. Quel giorno ha cambiato il mondo per sempre. Un pensiero ai nostri fratelli americani”.

Così Matteo Renzi leader di Italia Viva, ricorda l’11 settembre 2001 nel giorno del ventennale da quella immane tragedia.

Lottiamo con forza contro il radicalismo islamico, perché nostri valori conquistati per secoli non vengano annientati da facinorosi e violenti, che considerano gli esseri umani di importanza diversa. I talebani non vanno assolutamente accettati ,sono nostri nemici.

Solidarietà al popolo americano. Sempre DOBBIAMO fortemente lottare contro il terrorismo e le menti deviate dei terroristi. Le stragi di NY si sono sommate a quelle di PARIGI E POI LONDRA E NIZZA IN BELGIO preghiamo per tutte le vittime e i loro cari e preghiamo che certe atrocità non avvengono mai più, ma noi saremo sempre pronti a lottare per la nostra libertà per la nostra democrazia per il nostro pensiero ma si deve anche SMETTERE di pensare che la DEMOCRAZIA si esporta in casa d’altri con le guerre.

PS:L’#11settembre non è solo una data da ricordare. Il crollo del governo democratico Cileno di #ALLENDE,il crollo delle #TwinTowers ha segnato prima e un dopo nella storia. La paura non ha vinto: lottiamo ancora per i nostri valori contro il terrorismo, contro le dittature militari fasciste.

