Conti d’autunno. La manovra economica parte da 22 miliardi

Il Tesoro inizia a vagliare le misure per la legge di bilancio: in primo piano c’è il costo del lavoro. Si cercano i fondi per la riforma degli ammortizzatori sociali e la rimodulazione del reddito di cittadinanza.

Il ministero del Tesoro è già al lavoro per mettere a punto la legge di bilancio, con una partenza di base di 20-22 miliardi – scrive Il Messaggero. La manovra dovrà essere varata entro metà ottobre, subito dopo l’aggiornamento del Documento di economia e finanza (Def) di fine settembre. Le scadenze dunque si avvicinano. E sale la tensione su molti interventi: dall’alleggerimento del cuneo fiscale alla rimodulazione del reddito di cittadinanza al dopo quota 100. E poi ci sono i nuovi ammortizzatori sociali chiesti dal ministro Orlando. Tutti temi sensibili anche politicamente.

L’istruttoria tecnica è appena cominciata, ma i partiti stanno già avanzando le loro richieste, mettendo ciascuno i propri paletti. E il fabbisogno iniziale stimato si aggira già intorno ai 20-22 miliardi, come detto: andrà finanziata la nuova cassa integrazione universale connessa alle politiche attive per il lavoro, la riforma delle pensioni, le misure per la crescita e per la sanità. Sul tavolo c’è anche la proroga del superbonus del 110% al 2023, con altre semplificazioni in vista.