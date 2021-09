Il caso della sinistra riformista (A PAROLE) per cui il merito provoca diseguaglianze

L’Italia che dimentica la meritocrazia e si consegna ai mediocri La logica esclude che il merito abbia una propensione no vax. Ma l’esperienza dimostra che nel lungo calvario della pandemia non è stato vaccinato. Se c’è una vittima dell’emergenza culturale che il virus ha scatenato nelle società contemporanee, è l’idea che il merito sia ancora il mezzo per selezionare la classe dirigente, per attribuire responsabilità nel lavoro, per costruire futuro. A destra come a sinistra rischia di diventare la grande amnesia della ripartenza. È scomparso dai programmi dei partiti e dalla propaganda dei leader. È calpestato dalle manovre di Palazzo. A scuola la Lega preme per l’assunzione in ruolo di un esercito di precari non abilitati, anche a costo di organizzare farseschi percorsi formativi. In fabbrica il Pd promuove una riforma degli ammortizzatori sociali che garantisca una rendita blindata e improduttiva, scoraggiando l’impegno del lavoratore espulso a reinventarsi. Se si aggiunge l’idiosincrasia dei Cinquestelle, si comprende come il merito sia ormai estraneo alle narrazioni egemoni con cui la politica racconta il Paese. Un fatto interessante che ha un punto di caduta importante. Si parla di sinistra, ma non dice quale sinistra: quella della cd. “ditta” o quella di coloro, tantissimi che pensano che esista (ed esiste) un’altra sinistra dove merito, solidarietà, socialità, attenzione al prossimo non siano solo parole ma fatti e comportamenti di vita. Per le forti capacità e la cultura di sta gente sarebbe interessante un ulteriore post di approfondimento sul tema. COMUNQUE! La politica prigioniera del consenso si é trasformata in una formidabile forza conservatrice, questo é sotto gli occhi di tutti, ogni qualvolta si vuole muovere una pedina di una casella scendono fiumi di lacrime e i referenti minacciano l’apocalisse per fermare la mossa, e allora buonanotte.

DICONO “le diseguaglianze crescenti «sono frutto del funzionamento di meccanismi di mercato che favoriscono il merito».

Affermazione folle. Intanto, il merito non produce disuguaglianze, a farlo è il concetto che tutti debbano essere uguali, una spettacolare scemenza, come peraltro illustra benissimo questo eccellente POST.

Tutti devono avere le stesse opportunità, tutti devono essere protetti, ma i posti di responsabilità debbono essere dati a chi ne ha le capacità. Uno vale uno è stata una delle più grandi follie del M5S. I codici di intelligenza artificiale chi te li programma? I nanorobot chi li progetta e chi li costruisce? I vaccini a RNA chi li sintetizza? Cambiano le carte in tavola, ma sempre giocatori di alto livello servono, non bari furbastri o giocatori di rubamazzo. Il merito è l’unico metro, il resto sono lamentele da sfigati.

Quando si vota uno vale uno; c’è forse scritto nella nostra costituzione? no, c’è scritto che tutti sono eleggibili e che una testa è un voto. Non che un laureato in informatica vale quanto un laureato in storia dell’arte, e viceversa.

È proprio questo il difetto della democrazia : deve, come è giusto e inevitabile, concedere il voto a tutti e ogni voto deve valere uno. Il problema sta nel fatto che molti votano coloro da cui sono e saranno più danneggiati, perché hanno avuto l’abilità di sedurre i semplici con le loro chiacchiere. POLITICA L’economia il lavoro hanno le sue regole; deve produrre ricchezza per essere poi distribuita al popolo tramite la politica orientata al sociale. Non si può dare quello che non si ha; per questo ci vogliono al comando persone preparate, competenti, oneste in tutti i campi e adeguatamente compensate. Sono i risultati che contano e fanno la differenza tra gli eletti e i mediocri. Il resto è solo propaganda ideologica.

