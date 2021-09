Parità strutturale. La ministra Bonetti dice basta agli aiuti spot per le donne

Si chiama Strategia nazionale per la parità di genere. Il governo l’ha approvata ad agosto, mettendo nero su bianco le misure necessarie per promuovere l’inclusione e ridurre il gender gap. E in un’intervista al Sole 24 Ore, in vista del Global Inclusion 2021 che partirà il 15 settembre, la ministra per le Pari opportunità Elena Bonetti spiega il contenuto del documento, con l’obiettivo di abbandonare la logica «degli incentivi a tempo, per platee ristrette, e dei tanti microbonus per le donne e la genitorialità».

Bonetti annuncia che saranno approvate «misure strutturali che puntino davvero a cambiare il Paese e le politiche familiari, rimuovendo gap e ostacoli». Il primo passo sono il Family Act e la Strategia nazionale. «Il cambio di passo sarà duraturo e misurabile nel tempo attraverso indicatori certificati, così come i costi e i benefici delle politiche approvate», dice. «Il metodo è lo stesso che abbiamo adottato con l’assegno unico universale per riordinare le misure per le famiglie: oggi introdotto con una misura ponte, a gennaio diventerà stabile e riassorbirà anche le detrazioni fiscali per i figli a carico. Siamo nella fase di stesura dei decreti legislativi».

Le misure nella Strategia nazionale sono variegate. «Abbiamo già iniziato a distribuire i fondi per la costruzione di nuovi asili nido», dice la ministra. «Entro fine anno vogliamo introdurre i Livelli essenziali delle prestazioni per gli asili nido a cui saranno ancorati gli stanziamenti». E per favorire il Mezzogiorno, dove questi servizi sono carenti, «utilizzeremo i fondi disponibili per sostenere, e affiancare con competenze mirate, i piccoli comuni per la progettazione». In parallelo, il governo sta lavorando «alle linee guida per la Certificazione della parità di genere in azienda e quelle per gli appalti pubblici e, a breve, all’attuazione del fondo per l’imprenditorialità femminile».

Ci saranno novità poi anche nella manovra per incentivare il lavoro femminile. Con una «decontribuzione per le assunzioni e le sostituzioni di maternità, in modo da far risultare non più sconveniente per un’azienda assumere una donna invece che un uomo». E gli sgravi contributivi attuali (in vigore solo per le donne di alcune regioni del Sud o disoccupate da oltre 24 mesi) dovranno diventare «strutturali per tutte le lavoratrici», annuncia Bonetti. «Oggi le donne pagano un elemento di disparità in ingresso e questo costo va sostenuto dalla collettività perché la parità è un valore per tutti, non solo un diritto da tutelare»