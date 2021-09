Ahahahahahahah!!! Alla faccia di Salvini!!!! Liberatevene

Ma come si fa a continuare con questa storia del “green pass”.

Se siete convinti, inserite l’obbligo vaccinale e facciamola finita.

Il lavoratore in forza non vaccinato dovrà essere licenziato per giusta causa.

Quelli che dovranno essere assunti avranno come prerequisito per finalizzare l’assunzione l’esibizione del libretto sanitario aggiornato con le vaccinazioni e saremo tutti felici e contenti.

Col “green pass” state soltanto scaricando sulle imprese l’onere di un controllo che é di competenza statale.

Che ognuno si assuma le proprie responsabilità per favore!

ORA! Caro Giorgetti, se invece di portare “il capo” sulla via di Draghi voi decideste di abbandonarlo sulla strada del nulla ??

La Lega salviniana decresce perché Salvini non tiene più. Ormai le sue quotidiane polemiche non scuotono ma anzi irritano la “piazza” come un disco rotto. Creano un po’ di difficoltà ad un Esecutivo teso a salvare il Paese e non son più condivise neppure dall’ala governista della Lega stessa. Ed allora, di fronte ad un cavallo mezzo azzoppato, un necessario pragmatismo vuole che ci si prepari a sostituirlo con un altro “campione” prima di dilapidare il patrimonio dei consensi. Come fa la lega a sopportare Salvini. Tutti, dentro e fuori la lega, sapevano che fosse un fuoco di paglia, tanto quanto i grilli. Ormai è solo 2 punti sopra le elezioni del 2018 riuscirà certamente a scendere sotto.Sicuramente una Lega con le posizioni di Giorgetti sarebbe un partito più serio e presentabile dell’armata Brancaleone di Salvini, ma non sono affatto sicuro che prenderebbe più voti, e questa è la ragione per cui nessuno nella Lega vuole sfidare Salvini a viso aperto.

Preferiscono aspettare che il suo ciclo si esaurisca in un lento declino.