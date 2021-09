Fenomenologia di un qualunquista qualunque: “L’uomo per tutte le stagioni”

È semplicemente vergognoso ma quello che mi fa’ più pena e la mancanza di rispetto dei dirigenti del PD nei confronti dei loro elettori ed iscritti lo dico da ex pd senza ripensamenti e saremo in parecchi. I dirigenti non capiscono o fanno finta di non capire che pur di mantenere la poltrona i 5*si alleano con chiunque gliela offre. Poveri PDOTI pazienza a noi non resta che continuare sulla nostra strada fatta di solidarietà lealtà e amore verso il prossimo nel mio caso tranne per i grulli leghisti e fascisti.