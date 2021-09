Nemo profeta in patria… Purtroppo la storia insegna che gli uomini migliori non hanno”asilo”nel proprio Paese. Dante Alighieri, Galileo Galilei, Cristoforo Colombo… L’elenco è lungo, purtroppo! Ma questo non mi consola…non avrei mai immaginare accadesse durante il mio periodo di vita. Purtroppo in questo paese i migliori non hanno mai avuto fortuna, anzi la massa di mediocri ha sempre la vinta (vedi 5s) poiché sono la maggiora za e fanno muro

Ho sempre ammirato in te l’assenza di odio nei confronti di chi ti insulta e ti massacra senza soluzione di continuità!

Non ho mai sentito uscire dalla tua bocca un benché minimo insulto contro i cerberi che costellano la politica e, soprattutto, i Media, vera fonte di odio, di veleno, di rancore!

Ma c’è un motivo basilare: tu sei troppo forte, troppo superiore a quell’avanzo del genere umano! E loro lo sanno!Hanno paura di te: e perché hai tagliato loro il cordone ombelicale che li approvvigionava e perché sanno che con te non hanno nulla da sperare di quell’illecito senza il quale non avrebbero più vita facile!

Continua così, Matteo

Sempre avanti così , mi piace il tuo modo di agire senza odio e violenze contro chi ti calpesta e ti insulta senza alcun motivo .Il tuo sorriso é la loro reazione, ma te non ti curare di loro perché verrà il giorno che capiranno che con te non possono competere. Sei un vero Politico e non un quaquaraquà come tanti.

Sarò sempre con te e Italia Viva. Insieme c’è la faremo insieme affrontiamo i malumori e i dissapori e tutto l’odio rivelato di te è più leggero perché ognuno di noi che ti conosce da tanti anni se ne prenderà un pezzo. E nn importa se ci vorranno mesi anni ma c’è la faremo alla faccia di chi ci vuol male.

Cosi si fa' quando si è dalla parte della verità. Bravo Matteo .Matteo, questa è la tua arma vincente, tanto chi ti ha fatto del male si ritorcera' contro.

