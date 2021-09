Tutto questo con la complicità dei mass-media e dell’elettorato sempre pronti a riempire la pancia

“Razza Poltrona”, la gigantesca crisi di sistema che ha portato al Governo Draghi “Razza Poltrona”, la gigantesca crisi di sistema che ha portato al Governo Draghi

La crisi è di lunga durata. Cominciata, forse, con la gioiosa macchina da guerra di Occhetto.

E l’incapacità della sinistra di gettare al macero le proprie obsolete agende novecentesche e trasformarsi con una buona dose di liberalismo. Invece, si è deriso il liberalismo definendolo liberismo.

Oltre alla paranoia contro tutto quello che si posizionava un centimetro al di là dei dogmi di cui si gonfiano personaggi come Bersani e D’Alema, non meno grotteschi del circo Barnum trumpiano.

Ovviamente la mazzata è arrivata con l’avvento dei 5S al potere. Solo a scriverlo uno rischia il deliquio.

Ma bisognerebbe anche spiegare come sono nati i 5 stelle. Non sono nati dal nulla ma da una richiesta di onestà da parte del popolo, sempre trascurato, visto la corruzione endemica che pervade ogni angolo della società e di cui i politici sono degni rappresentanti.

Che poi i 5 stelle abbiano fallito non c’è da rallegrarsene anzi vuol dire che siamo al fallimento totale della dignità della politica in quanto tale, a dare un senso alla parola onorevole, vuol dire io sono onorato di servire il popolo che mi ha eletto invece si pensa ora sono onorevole e posso magnare anch’io.

Il povero Draghi ci prova con la sua autorevolezza, tra le sparate di Salvini e le sparate della Meloni, con un Letta evanescente e un Conte che non si sa che pesce sia.

Ma non si sa quanto possa durare.

Il fallimento dei 5 stelle vuol dire che per la povera gente non c’è speranza, non ci sarà nessuno che li possa rappresentare, che continueranno le morti sul lavoro perché chi comanda vuol risparmiare sulla sicurezza con paghe da fame e con l’alta finanza che la fa da padrone e qui entrano in ballo le banche novelle usuraie.

Quindi facciamo un bel de profundis invece di gioire della calata dei barbari e del loro fallimento.

Qui è morta ogni speranza e non sarà Draghi a salvarci, lui è solo una meteora prestato alla politica a seguito del suo fallimento, e qui bisognerebbe anche porci la domanda chi rappresenta Draghi, certo non tutti ma solo una certa fetta della società Draghi può essere l’uomo del compromesso storico tra i milioni di lavoratori italiani a reddito medio basso e quei 4 o 5 milioni di cittadini della burocrazia parassitaria che si rendono conto che il degrado del paese alla lunga non conviene neanche a loro. E poi alle prossime elezioni? L’ultima speranza per il popolo ITALIANO, rimane RENZI CON ITALIA VIVA. Ci sarà sicuramente qualcuno che ride, ok ridete pure, ma il RENZI ci ha salvati per ben diverse volte, ridete ridete ma e fatti sono questi. Ma forse è vero che esiste lo stellone italico. È arrivato Draghi e la stiamo sfangando. Ci vorrebbe ( sto fantasticando) una secessione dei cretini , dar loro un territorio e abbandonarli al loro destino. Certo, l’Italia è piccola ed è tutta bella. Forse affittare qualcosa in Africa? È vero, “i fondamentali della crisi del sistema sono rimasti pressoché immutati”, ma nel paese – complice una pandemia che, specie all’inizio, nell’indotto isolamento, si è resa angosciosa – è maturato un senso di precarietà ed una consapevolezza collettiva di non poter impunemente continuare a tirare la corda, sulla quale il potenziale dell’azione di Draghi si è miracolosamente dilatato. Sarà capace l’Italia di cogliere l’attimo fuggente?

La politica democratica di fronte alla complessità del ns mondo è in piena crisi, ci vorrà del tempo e molto dipenderà da noi cittadini, se sapremo o meno, imparare a conviverci….Tutto questo con la complicità dei mass-media e dell’elettorato sempre pronti a riempire la pancia.

Tutto questo con la complicità dei mass-media e dell’elettorato sempre pronti a riempire la pancia ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo