Mattarella: “All’Europa servono politica estera, difesa e sicurezza comuni in accordo con la Nato. Altrimenti viene meno”

Il presidente della Repubblica inaugura i lavori del 26mo vertice del Gruppo Arraiolos. Parla anche di Covid: ” La crisi ha fatto fare passi avanti all’Unione. Nessuno si difende da solo”

L’Europa come la conosciamo deve cambiare. Non può restare nelle condizioni attuali. Deve trovare una bussola strategica o rischia di venire meno. Il presidente della Repubblica Sergio Mattarella inaugura il 26esimo vertice di Arraiolos, ricevendo tredici Presidenti e Capi di Stato non esecutivi europei nel cortile d’onore del Quirinale spronando l’Unione a trovare una sua dimensione. Soprattutto servono una politica estera di difesa e di sicurezza comune, dice il capo dello Stato. Altrimenti l’edificio resterà incompleto. Il presidente tedesco Steinmeri lo ha ringraziato per la leadership esercitata nell’Unione europea.

FINALMENTE. Finalmente qualcuno ( e che “qualcuno” !) si è reso conto che non si può “unire” i Paesi solo forzandoli ad usare la stessa moneta. Serve: – politica estera comune, non uno che controlla l’illecito traffico di merci camuffate dalla Cina ed un altro che invece stende una “via della seta” per privilegiarla; – difesa comune, non un’Italia che manda in Francia i clandestini attraverso le Alpi ed una Francia che ce li rimanda indietro uno ad uno. – sicurezza comune, non clandestini che arrivano a Lampedusa, ricevono accoglienza in Italia, fuggono in Austria, fanno attentati in Francia, tornano in Italia e qui sgozzano per non pagare il bus, … Aggiungerei però: – mondo del lavoro comune, risolvendo il problema del trasferimento d’aziende nell’Est europeo ove i lavoratori possono essere più sfruttati; – mondo del fisco comune, risolvendo il problema dei paradisi fiscali in Lussemburgo, Paesi Bassi, Irlanda, .. che nulla hanno da invidiare a quelli nelle Isole Vergini , Bermuda, Isole Cayman, Jersey, Singapore, Bahamas, Hong Kong, … – lingua comune, essendo semplicemente assurdo che fra di noi non ci si intenda, con l’ipocrita sistema di tradurre in 18 lingue diverse tutti i documenti emessi dai vari Enti Europei.

Ma caro PRESIDENTE MATARELLA ce un pero che va discusso e analizzato. La NATO è composta da 26 Paesi: Albania, Belgio, Bulgaria, Canada, Croazia, Danimarca, Estonia, Francia, Germania, Grecia, Islanda, Italia, Lettonia, Lituania, Lussemburgo, Macedonia del nord, Montenegro, Norvegia, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Regno Unito, Repubblica Ceca, Romania, Slovenia, Slovacchia, Spagna, Stati Uniti, Turchia, Ungheria. 24 Paesi europei e 2 americani. L’UNIONE EUROPEA è composta dai seguenti 27 Paesi: Austria, Belgio, Cipro, Croazia, Danimarca, Estonia, Finlandia, Francia, Germania, Grecia, Irlanda, Italia, Letto is, Lituania, Lussemburgo, Malta, Paesi Bassi, Polonia, Portogallo, Repubblica Ceca, Romania, Slovacchia, Slovenia, Spagna, Svezia, Ungheria. Caro Sig. Presidente Mattarella cosa significa complementarietà alla NATO? Che decine di Paesi Europei, e quindi l’UE, devono riconoscere l’autorevolezza della NATO, che si differenzia sostanzialmente solo per la presenza degli Stati Uniti d’ America ( più il Canada) accettando per sé un ruolo subalterno, e permettendo così che si giunga a un equilibrio di tipo complementare (vedi definizione Treccani su complementarietà)?. L’EUROPA deve smetterla di essere subalterna agli Stati Uniti, ma avere almeno pari DIGNITÀ, e la nostra storia ce lo avrebbe dovuto orgogliosamente farcelo sentire. Amo l’Europa ma amerò totalmente l’Europa quando tutti gli europei si sentiranno uniti ed orgogliosi della loro storia. NON COMPLEMENTARIETÀ MA PARI DIGNITÀ!!!

Adesso penso che anche i più scettici avranno capito perché Draghi deve governare per tutta la legislatura, che fare il PdR non è il ruolo futuro più importante e decisivo di Draghi, il suo ruolo è quello del capo della Commissione UE dopo Ursula. Draghi non è il tipo che lascia un lavoro incompiuto, deve ancora finire di assolvere la sua missione emergenziale sanitaria, economica, riforme…Altrimenti sarebbe un capolavoro politico e storico a metà…

