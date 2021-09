Caro bollette, l’Ue teme la paralisi del Green deal

Timmermans al Parlamento Ue: “Rischio di scontro tra questione sociale e climatica”. Il precedente “gilet gialli”. Appello ai governi: “Parliamone”

C’è una persona di buon senso che può rifiutarsi di condividere l’allarme di Timmermans?

A meno che non arrivi, (ma non oltre domani!) la fusione nucleare, la transizione ecologica è destinata a passare per anni di quaresima dura.

E come si può pensare che i popoli d’Europa, educati da tre generazioni al consumismo, allo spreco e alla contestazione libera e non troppo motivata, possano riconvertirsi in ciò che è ormai l’essenza del loro modo di vivere? L’aumento del 40% delle bollette è solo l’inizio.

” La transizione costa e questo si sapeva..”. Certo che costa e infatti al Ministero della Transizione ecologica è andata la fetta più grossa del PNRR in linea con quanto la UE ha imposto. Stante le penose condizioni attuali sulla “Green Energy” nei paesi più insensibili al tema (Italia in testa) che li lega sempre ai combustibili fossili, questo problema era prevedibilissimo. Ma se pre-covid la produzione industriale richiedeva una determinata quantità di energia e le bollette erano “normali”, perché ora che la produzione industriale è ripartita ma non ha ancora raggiunto i livelli pre-covid la richiesta di energia delle imprese (inferiore evidentemente a quella pre-covid) diventa una delle cause principali dell’ aumento scaricato sui cittadini? Boh… Secondo me ci rimetteremo di brutto dalla “transizione ecologica” in Italia.

MA: Se non ci saranno i costi della transizione ci saranno quelli sempre più salati dei cambiamenti climatici. Anzi, temo che ci saranno entrambi: la transizione doveva cominciare seriamente non 5, ma almeno 15 anni fa. E senza spegnere o rallentare il nucleare.

Cito testualmente: “Il terrore che serpeggia negli ambienti europei è che i governi nazionali rallentino il ritmo della riconversione dell’economia in senso sostenibile per evitare di perdere consenso sull’altare degli aumenti in bolletta”. “…non saremmo in questa posizione ora, perché saremmo meno dipendenti dai fossili o dal gas”, dice Timmermans, e ha ragione sul fatto, ma occorre tenere in conto un altro fatto: per produrre l’energia ci vuole altra energia, quindi la questione non è lo strumento con il quale si produce, ma da dove si trae l’energia per produrla. E questo è un punto ben noto ma ben poco esplorato nel pianificare quella che chiamiamo la “transizione ecologica”: se l’estrazione di fonti fossili è stata, per ben oltre un secolo, la modalità più comoda ed economicamente conveniente, con indubbi risvolti negativi sull’ambiente (seppure via via mitigati dal progresso tecnologico -basti pensare al calo dei consumi/litro del trasporto automobilistico negli ultimi trent’anni), l’utilizzo di fonti cosiddette “rinnovabili” ha i suoi risvolti impattanti, sia sull’ambiente che sul sistema economico -e quindi sociale. Se non si analizza questo lato lasciato fin qui in ombra, si rischia di vedere solo il lato illuminato dal Sole, cui tutti ci rivolgiamo con l’obiettivo di riceverne tutta l’energia necessaria (anche i venti e le maree sono determinati dalla climatologia solare…), mentre il Sole segue leggi fisiche, equilibri cosmici, cicli di attività che l’uomo è ben lontano dal poter determinare e controllare. Sarebbe un punto su cui la Scienza in genere potrebbe contribuire almeno quanto quella applicata alla climatologia e all’ambiente, che da sole possono denunciare una situazione di rischio, ma non possono affrontare in modo risolutivo il problema. Con il rischio di contrapposizione frontale tra la questione climatica e quella sociale, magistralmentre sintetizzato da Timmermans.

