RENZI DOMANDE E RISPOSTE SULLA PANORAMICA DELLA SITTUAZIONE POLITICA ATTUALE.

“Vorrei l’abolizione dell’Irap : noi non dobbiamo mettere le imposte su chi produce . La lotta alla povertà non si fa col sussidio da 400 euro, la cosa che fa la differenza che cambia è il lavoro. Ci sono dei punti di rottura in maggioranza ad esempio sul rdc : ma il governo non andrà in crisi , figurarsi quando si staccano dalla poltrona. Salvini deve avere un gemello perché ha votato il rdc, il Pd è stato eletto su una piattaforma che non prevedeva il rdc. Fico ha detto che si può migliorare: certo peggiorare nn si può. Penso che Draghi prenderà il Rdc cambiando tutte le cose che non funzionano , torneremo al Rei ma continueranno a chiamarlo Rdc per far contenti i grillini. Da qui ai prossimi dodici mesi sarà cambiato , se così non fosse andremo avanti col Referendum. Io sono per l’abolizione , la mia impressione è che elimineranno tutte le storture che sono il 70 per cento della misura”, lo ha detto Matteo Renzi intervistato a Milano dal direttore di Skytg24 Giuseppe De Bellis, presentando “Controcorrente “.

“Ci sono due Recovery plan: da una parte ci sono i 209 miliardi dell’ Europa, dall’altra i 180 mld che possiamo spendere se torna la fiducia. Sono i soldi fermi nei depositi bancari , bloccati dalla paura . Bene Von Der Leyen su Draghi ma i soldi di Next generation Eu vanno spesi bene : è una partita che va giocata ogni giorno , la differenza la fa il lavoro, non la fanno i sussidi”, continua Renzi. “Questa storia che i 5s sono di sinistra è bellina. Sono stati la colonna di una coalizione sovranista, Di Maio andava con i gilet gialli, tutti flirtavano con la Le Pen e con Macron. La patente di sinistra a me che andavo a recuperare i cadaveri dei migranti non me la danno loro . La verità è che da uno vale uno sono passati a uno vale l’altro: gli basta stare al governo . Di maio ha cambiato tre governi con tre maggioranze diverse : dovrebbero chiedere scusa ad Alfano , ha avuto la dignità che loro non avranno mai . Cos’è la sinistra ? Se sta insieme a Di Battista e a D’Alema che ha detto che i talebani non sono terroristi.. è questa è una grande sinsita ? La nostra idea era un bipolarismo non un bipopulismo sfrenato. Se il Pd di Letta potrà recuperare identità riformista noi ci stiamo”. “Se c’è stata una situazione in cui siamo andati “controcorrente” che mi ha dato più soddisfazione è stato aver contribuito a portare al governo la solidità di Draghi e non la vanità del duo Conte – Casalino . Avremmo avuto un governo all’ultimo tweet non uno che prende le decisioni giuste per il Paese“, conclude Renzi.

Renzi contro i 5S: “Ci attaccavano per Expo, ora elemosinano un posto da Sala”