GLI “inesistenti” ti hanno mandato a casa #goodbyeConte.

“Se c’è stata una situazione in cui siamo andati “controcorrente” che mi ha dato più soddisfazione è stato aver contribuito a portare al governo la solidità di Draghi e non la vanità del duo Conte – Casalino .

Avremmo avuto un governo all’ultimo tweet non uno che prende le decisioni giuste per il Paese”.

“Siamo in crisi. E cosa ti fanno gli uomini di Conte? Usano i soldi dei contribuenti per aggredire l’avversario. Già questo basterebbe per sempre a far dimettere il portavoce del premier. Ma è impensabile che qualcuno si dimetta: sono le ore in cui il premier sta trattando per acquisire il consenso dei senatori per non dimettersi lui, figuriamoci se i suoi possono ammettere responsabilità. E quindi come in un grande classico si dà la colpa agli hacker. Non redendosi conto che dire che il sito di Palazzo Chigi è stato hackerato è decisamente più grave che riconoscere di aver fatto un errore. Se avessero detto: «Ok, paghiamo da Palazzo Chigi gente che ci fa campagne social contro Renzi», sarebbe stato il segreto di Pulcinella e la cosa si sarebbe sgonfiata lì. Ma per loro bugia chiama bugia. E mettono in campo gli hacker. Che ovviamente esistono solo nella fervida immaginazione di Rocco e dei suoi adepti.”

“Ora proseguo il mio tour sono ora a Milano per “ControCorrente” con il direttore di Sky, Giuseppe De Bellis, per una chiacchiera a 360′ prendendo spunto dal libro. A proposito dei contenuti del libro, suscita molto imbarazzo ciò che sta accadendo nel mondo della magistratura: per chi è cresciuto ai tempi di Mani Pulite, vedere Greco e Davigo attaccarsi sui giornali e minacciarsi di querela è la fine di un’epoca. Siamo davvero alla fine della guerra dei 30 anni? Mercoledì 22 interverrò in Aula a nome di Italia Viva in occasione del voto parlamentare che cancella la riforma Bonafede.”

