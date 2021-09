«Se sembra impossibile allora si può fare» Nella crisi del secolo l’Europa ha deciso di agire unita, dice Ursula von der Leyen (che cita Bebe Vio)

Von der Leyen ha rivendicato i risultati raggiunti da Bruxelles: il 70% della popolazione europea già vaccinata, gli oltre 400 milioni di green pass generati, il coinvolgimento di 42 paesi europei e ha proposto di investire altri 50 miliardi di euro nella sanità europea. Bruxelles donerà altri 200 milioni ai paesi a basso e medio reddito entro la metà del prossimo anno, in aggiunta ai 200 milioni già promessi entro la fine del 2021.

«L’Unione europea si è dimostrata più agile e concreta del passato: Nella più grave crisi economica mondiale degli ultimi decenni, abbiamo scelto di agire insieme, con NextGenerationEU. Nella più ardua crisi planetaria della storia, abbiamo scelto nuovamente di agire insieme, con il Green Deal europeo». L’Unione europea raddoppierà il fondo sulla biodiversità e fornirà altri 4 miliardi di euro ai paesi in via di sviluppo per piani che facciano fronte al cambiamento climatico. Ma von der Leyen ha chiesto agli Stati Uniti di fare di più.

La presidente della Commissione ha promesso di presentare una nuova strategia di connettività chiamata Global Gateway «per investire in infrastrutture di qualità, connettendo merci e persone in tutto il mondo. Adotteremo un approccio basato sui valori. Vogliamo creare collegamenti – e non dipendenze». Von der Leyen ha annunciato un nuovo piano europeo per limitare la dipendenza dei paesi europei dai semiconduttori prodotti in Cina.

Durante la presidenza francese del Consiglio dell’Unione europea, von der Leyen convocherà con Emmanuel Macron un vertice sulla difesa europea. «È tempo che l’Europa passi al livello successivo»

Von der Leyen ha annunciato ALMA, un nuovo programma dedicato ai giovani europei disoccupati che non studiano per trovare un’esperienza di lavoro temporaneo in un altro paese dell’Unione. La presidente della Commissione ha proposto di istituire il 2022 come l’anno europeo della Gioventù: «I giovani devono guidare il dibattito sulla Conferenza sul futuro dell’Europa, perché è il loro futuro»

Per quanto riguarda gli afghani che cercano di fuggire dal Paese dopo l’arrivo dei talebani, von der Leyen ha promesso di aumentare di 100 milioni di euro gli aiuti umanitari, ma continuando a sostenere i rifugiati nei Paesi limitrofi. «Ci inchiniamo a quei soldati, diplomatici e operatori umanitari che hanno sacrificato la loro vita per la nostra causa comune».

La Commissione europea lancerà una discussione sulla governance economica dell’Unione europea nelle prossime settimane; l’obiettivo è costruire ben prima del 2023 un consenso comune tra gli Stati membri sulla strada da seguire. L’ultima battuta di Ursula von der Leyen è un auspicio e un messaggio di incoraggiamento a tutta l’Unione. Lo ha pronunciato in italiano: «Viva l’Europa».