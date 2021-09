Versioni differenti. Davigo dice che non informò la sua ex segretaria dei verbali di Amara

La versione di Piercamillo Davigo sui verbali segreti dell’avvocato Piero Amara, ricevuti dal pm milanese Paolo Storari, parte con un’assunzione di responsabilità: «Premetto che Storari preliminarmente mi chiese se poteva parlare con me. Io gli dissi che c’erano specifiche circolari del Csm che prevedono che il segreto d’ufficio, segnatamente il segreto investigativo, non è opponibile al Csm e gli dissi che avrei potuto fare da tramite con il comitato di presidenza. In relazione a ciò, ho ricevuto da Storari copia di documenti in formato word, non firmati». Ma, aggiunge, la sua ex segretaria Marcella Contrafatto, accusata di aver diffuso anonimamente le carte consegnate da Storari, non sapeva nulla. Al contrario, però, di quel che dice l’ex assistente di Davigo al Csm, Giulia Befera.

Come racconta il Corriere, nell’interrogatorio del 5 maggio scorso davanti al procuratore di Roma Michele Prestipino e ai sostituti Rosalia Affinito e Fabrizio Tucci, l’ex pm di Mani pulite, componente del Consiglio superiore della magistratura fino a ottobre 2020, sostiene che non ci fu nulla di illecito in quella consegna di carte, avvenuta nei primi giorni di aprile 2020, riguardanti «una loggia massonica coperta cui apparterrebbero magistrati, alti ufficiali delle forze dell’ordine e imprenditori».

Nell’incontro avvenuto a Milano – dice Davigo – Storari gli riferì che «nonostante le sue sollecitazioni non si era proceduto ad iscrizioni (sul registro degli indagati, ndr); consigliai a Storiari di inviare delle mail al procuratore in cui formulava le sue proposte di iscrizione».

Nell’inchiesta sulla ex segretaria di Davigo al Csm Marcella Contrafatto, accusata di aver diffuso anonimamente le carte consegnate da Storari all’ex consigliere, sono stati depositati alcuni stralci del verbale dell’ex magistrato. Mentre il resto è finito alla Procura di Brescia dove Davigo è indagato (con Storari) per rivelazione di segreto d’ufficio.