LE ‘minacce vanno combattute con azioni concrete’

“Le minacce di morte rivolte ieri a Renzi e oggi a Faraone vanno combattute non limitandosi a parole di solidarietà ma con atti concreti. Se l’odio deborda viene spazzata via la politica. Combattere l’odio è una priorità per ogni partito”.

“La deputata Raffaella Paita in queste ore è stata attaccata per le sua posizione a protezione di tutta la comunità sull’importanza dei vaccini anti covid. Ognuno é libero di esprimersi pro o contro, invece l’insulto, la cattiveria non porta da nessuna parte , se non alla mancanza di dignita’ di chi lo fa’.

E non porta da nessuna parte “ricambiare con la stessa moneta”.

Noi non lo facciamo mai ; siamo fiduciosi nella scienza e nel buon senso delle persone.

Esprimiamo vicinanza alla Paita e le siamo vicini con affetto

(mai dimenticare che le parole arrivano al cuore prima di tutto).

Renzi insultato durante il comizio di Conte: “I Cinque Stelle non cambiano mai”

Matteo Renzi interviene dopo gli insulti che gli sono stati rivolti durante il comizio di Giuseppe Conte a Montevarchi, in particolare quando il leader del M5S ha accusato Renzi di averlo sostituto con Draghi nonostante Italia Viva avesse solo il 2%.

Questo il commento di Renzi: “Spero che un giorno i 5 Stelle capiranno che le regole della democrazia non sono i sondaggi. Temo che le regole della civiltà e del rispetto per gli avversari invece non le capiranno mai. Sono nati con il Vaffa, insistono con le minacce di morte: i Cinque Stelle cambiano alleati in Parlamento ma sono sempre gli stessi. In casi come questo ciò che colpisce non sono le urla di pochi ma i silenzi dei tanti. Possono minacciare di farmi tutto, anche di spararmi: io continuo a lottare per le nostre idee a testa alta e senza paura”.

“Solidarietà a Matteo Renzi, confronto non può mai tradursi in violenza inaccettabile” “Solidarietà a Matteo Renzi per le minacce ricevute nel corso di un comizio di Giuseppe Conte. Il confronto politico, seppur nell’asprezza delle contrapposizioni, non può mai tradursi in questa violenza inaccettabile e da condannare. La politica deve essere ispirata dal rispetto”. Le “Minaccia a Renzi testimonia clima d’odio” “L’esplicita minaccia di morte contro Matteo Renzi testimonia il clima d’odio che viviamo in questo Paese. Tutta la mia solidarietà a Matteo che, nonostante tutto, sono sicuro continuerà a portare sempre avanti le sue idee”. FORZA MATTEO NOI TUTTI DEMOCRATICI RIFORMISTI SIAMO AL TUO FIAMCO SEMPRE E COMUNQUE.

