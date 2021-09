“Un grande sinistra che va da Di Battista a D’Alema, passando dalla Taverna e parte del Pd, non è casa nostra. Noi avevamo un’idea diversa, uno schieramento riformista in una gara di civiltà con il centrodestra, non in un ‘bipopulismo’ sfrenato. Noi siamo dove siamo sempre stati”. “Questa storia che i 5S siano di sinistra è bellina. Sono stati la colonna di una coalizione sovranista, Di Maio andava con i gilet gialli, tutti flirtavano con la Le Pen e con Macron”, ha aggiunto Renzi. “La patente di sinistra a me che andavo a recuperare i cadaveri dei migranti non me la danno loro – ha proseguito – e la verità è che da ‘uno vale uno’ sono passati a uno vale l’altro: gli basta stare al governo”. “La nostra idea – ha ribadito – era un bipolarismo non un bipopulismo sfrenato. Se il Pd di Letta potrà recuperare identità riformista noi ci stiamo”.

Noi rimaniamo fedeli all'idea di creare uno schieramento riformista e di sinistra, riprendendo la bandiera del cambiamento, la storia ha già rottamato i vari D'Alema, Di Battista, Di Maio, ecc, ecc.

