Conte non è la soluzione, ma neppure il problema. Il problema è proprio nei presupposti di costoro, e c’è solo una soluzione positiva per il Paese: che si vaporizzino

E quindi ???? il m5s ( se va bene ) arriverà al 10% Conte sarà incolpato di tutto, e Grillo fonderà un nuovo partito ” il mov 6 stelle” , tanto per farci ridere ancora un po, perchè a 74 anni ( vuole emulare Berlusconi ) più che far ridere non potrà.

Ma e Conte che punta ad affossare i 5s e a diventare il prossimo segretario PD dopo la disfatta sicura di Letta alle politiche quando saranno.

L’avv. avrebbe dunque affermato: “Ho il cuore a sinistra. Cattolico democratico per formazione” e poi va all’ONU a parlare di sovranismo e firma i decreti cosiddetti Salvini contro i sopra vissuti all’attraversamento del Mediterraneo in cerca di un pezzo di pane e di un minimo di libertà? No, uno così cattolico non lo è proprio e si è dimenticato di quanto ha affermato Gesù: “Non chi dirà Signore Signore (non chi si dichiara cattolico) entrerà nel regno dei cieli ma chi fa la volontà del Padre mio entrerà nel regno dei cieli”. Non basta proclamarsi cattolico per essere creduto tale, ma comportarsi da cattolico e Conte ha calpestato quanto scritto in Matteo 25, che è poi il metro sul quale avverrà il giudizio finale. Conte è un arrampicatore e, per di più, un pericoloso voltagabbana, innamorato di Arcuri e Ciampolillo. Quando la sera del 4 ottobre vedrà la sberla che avrà preso dagli italiani allora starà più zito e, forse lascerà il comanda dei vaffa…