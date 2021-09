“Donne forse esasperanti”, bufera sulla Palombelli

Se non riusciamo a comprendere la responsabilità che chi, per mestiere, si occupa di raccontare, ha nel parlare della questione con il giusto linguaggio, se non capiamo che, diversamente, può indurre anche gli altri a normalizzare questa narrazione, saremo destinati a sentir parlare per sempre di “donne traditrici”, che si separano dai mariti, rifiutano le avances dei corteggiatori, o di “giganti buoni” che d’un tratto, in preda al “raptus”, perdono la testa.

Dopo l’assurda domanda le donne vengono uccise perché sono “esasperanti”. La giornalista costretta a chiarire e si arrampica sugli specchi dicendo: “Io fraintesa, il femminicidio non è mai giustificabile”

Bufera sui social contro Barbara Palombelli. Durante la trasmissione «Forum», che conduce su Rete 4, ha pronunciato una frase imbarazzante. «Negli ultimi sette giorni ci sono state sette donne uccise presumibilmente da sette uomini. A volte è lecito anche domandarsi: questi uomini erano completamente fuori di testa, completamente obnubilati oppure c’è stato anche un comportamento esasperante e aggressivo anche dall’altra parte? È una domanda che dobbiamo farci per forza, soprattutto in questa sede, in tribunale bisogna esaminare tutte le ipotesi», ha detto la giornalista commentando gli ultimi casi di femminicidio in Italia. Su twitter l’hashtag Palombelli è diventato subito trend topic, con oltre 4.500 commenti. «7 #femminicidi in 10 giorni. Siamo il grido altissimo e feroce di tutte quelle donne che più non hanno voce», scrive il movimento «Non una di meno».

La Palombelli, nella puntata andata in onda su Rete 4 il 16 settembre, con la partecipazione della psicologa Adriana Mazzocchelli, affrontava la richiesta di una moglie, Rosa, che chiedeva al marito la separazione con addebito per essere stata negli anni sottoposta a violenze e umiliazioni. La donna voleva mantenimento mensile e assegnazione dell’uso della casa coniugale, ma il marito Mario ribatteva spiegando che gli scontri violenti con la coniuge erano occasionali e sempre legati alle provocazioni della consorte, tanto da essere assolto in sede penale. La domanda ipotetica della Palombelli, che le è costata la gogna mediatica, era l’introduzione a un racconto, quello di Mario, che ha dormito in macchina per tre giorni e i cui litigi sul pianerottolo con Rosa hanno portato all’intervento dei condomini. Ma le parole della giornalista sono comunque ritenute offensive. Le Commissioni pari opportunità della Federazione nazionale della stampa, dell’Usigrai e del Consiglio nazionale dell’Ordine dei giornalisti hanno presentato un esposto alla presidente dell’Ordine dei Giornalisti del Lazio Paola Spadari chiedendo di aprire un procedimento disciplinare. «Sconvolta ed esterrefatta da tanta superficialità» si è detta Maria Gabriella Carnieri Moscatelli, fondatrice di Telefono Rosa. Ma in serata la Palombelli ha replicato. «Non è giustificabile in alcun modo il femminicidio, voglio essere chiara, non intendevo dire quello che è stato compreso – ha spiegato nello spot di presentazione di Stasera Italia – qualcuno ha pensato che fossi quella persona lì, ma non sono quella persona lì, anche questo deve essere chiaro».