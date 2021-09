Chi tocca la casa, muore. È bastato ventilare la revisione degli estimi catastali per sollevare una cagnara.

La riforma è missione quasi impossibile anche per Draghi

Nella premessa che non vorrei pagare nessuna tassa, faccio solo una riflessione la destra non vuole una seria lotta all’evasione fiscale;

non vuole la messa all’asta delle spiagge demaniali, non vuole la riforma degli estimi catastali; non vuole la riforma della quota 100 e pretende tamponi gratis per tutti.

Ma una volta che la BCE non acquista più i nostri titoli di stato, doniamo l’oro alla patria?