Prodi: “Enrico, dì qualcosa sul lavoro” MA DILLO SOLO NON CERCARE DI FARE PROPOSTE, MI RACCOMANDO.

Il PD con Letta sarà il 6* partito, perché non ha carisma e nemmeno idee innovative.

Letta potrebbe essere un bravo Prof. Universitario, ma non un capo politico.

Con 3 parole Prodi si é già messo un paio di km avanti, pare incredibile ma al PD per tirare avanti hanno bisogno di una scimmietta come segretario, non vedo, non sento, non parlo. Vedremo dopo le prossime elezioni con la scontata purga dei renziani si diceva e dicono tuttora non sono di sinistra, vedremo se gli verrà un filo di coraggio per fare una politica di sinistra come quella renziana, speriamo. Ma! È passato molto tempo e ho una memoria di ferro ma consigliare il PD di mettere al centro il lavoro é elementare, lo vede anche un bambino lo spazio enorme a centro sinistra, e Prodi ha sempre parlato di profitti, mai di salari.