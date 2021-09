Green Pass, Giorgetti: “Estenderlo aumenta la libertà”. Letta: “Salvini su questi temi è irrilevante, Draghi non lo segue” Il segretario del Pd in Calabria attacca: “Utile che la parte principale della Lega si dissoci dal suo segretario. E il centrodestra si sta liquefacendo”. La replica del leader del Carroccio: “Più sedie vuote che cittadini stamattina per Letta a Cosenza” e aggiunge: “Complicato stare al governo con Pd e M5S ma vado avanti”. E l’ex premier risponde: “Polemica penosa e falsa”

Cosa non si fa per avere un po di visibilità in vista delle elezioni amministrative. Siete tutti irrilevanti. Draghi va dritto per la sua strada senza preoccuparsi troppo dei mal di pancia dei partiti. Draghi sa il fatto suo, Salvini si attacca ai luoghi comuni, alle frasi di rito e rimane al palo!

OK “Salvini su questi temi è totalmente irrilevante sull’agenda di governo “..ovviamente il primo pensiero che viene in mente è se Letta sia rilevante nell’agenda del Governo…Direi che tra i grandi temi portati avanti dal Governo non c’è ombra tra i proclami di Letta davanti alle sedie vuote…

