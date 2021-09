Ma la sola condanna del femminicidio non smuove nulla. Nelle parole di Barbara Palombelli riprovazione e condanna sono distinte da spiegazione dei fatti e comprensione dei moventi

Ma la sola condanna del femminicidio non smuove nulla | L’HuffPost (huffingtonpost.it)

Un’arringa penosa. La trasmissione Forum non è un tribunale, ma un set televisivo. Pretendere poi dal telespettatore di quella trasmissione un’analisi introspettiva e retrospettiva dei fatti è arduo. Proprio per questo la signora Palombelli dovrebbe pesare bene le parole.

Sig GIORNALISTA FILOSOFO lei passa per essere una persona seria, quindi cerchiamo di non prenderci per i fondelli: tutto quel che ha scritto è semplice buon senso.

Altrettanto semplice è il fatto che, di tutti i modi possibili per dire quel che ha scritto lei, la Palombelli ha scelto l’unico che implicava una corresponsabilità della vittima e, insieme, che girava il problema CONTRO la vittima.

E intendiamoci: certo che parlare di corresponsabilità della vittima non è tabù, ci mancherebbe altro. I (purtroppo non numericamente isolati) casi in cui persone che hanno subito forme di violenza continuano a tornare dal partner violento e addirittura a proteggerlo sono terreno ideale per questo tipo di discussione.

Ma la Palombelli non ha detto nulla del genere, non ha fatto nessun ragionamento: ha posto una domanda faziosa che implicava i “comportamenti esasperanti” come causanti di violenza ed omicidi ed è QUESTO che non sta al mondo. Perché una persona, donna o uomo che sia, ha il sacrosanto diritto di esse esasperante quanto vuole (e di vestirsi come vuole, di flirtare con chi vuole, di mandare i segnali che vuole) senza per questo essere riempita di botte, uccisa, violentata o additata come poco di buono.

Tutto ciò senza addentrarsi nel fatto che, no, Forum non è “un tribunale”: è uno show che mette in scena cause fittizie interpretate da “attori” (le virgolette sono d’obbligo).

Quindi, Sig GIORNALISTA FILOSOFO, si faccia un favore: eviti di ergersi a difensore di certi personaggi dal valore intellettuale (e, con tutta probabilità, umano) prossimo allo zero e di fare la figura del idiota che si beve le sciocchezze di un programuccolo che ha il suo target principale in un pubblico ignorante (e un tantino attempato). Ci farebbe più bella figura ed eviterebbe di svilire l’immagine dei filosofi.

Giusto lei Adinolfi, poteva accettare di difendere l’indifenbile. Il contesto di cui parla è una trasmissione tv in cui a fare spettacolo sono i panni sporchi che qualcuno decide di non lavare in casa. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo