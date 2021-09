Renzi: «La perizia psichiatrica a Berlusconi è una sguaiata provocazione». E su Mps attacca D’Alema

Siccome hanno la paura che possa diventare presidente della Repubblica …..ora ne trovano una nuova……come tutti ha fatto cose belle e cose brutte ma ha e sta ancora dando da mangiare a tante famiglie… Perché non lasciarlo stare? Questi giudici sono la vergogna del Italia eleggono chi li pare e distruggono è chi li pare ora di finirla.

«Incredibile la perizia psichiatrica a Berlusconi. È giusto verificare se è malato o meno. Ma chiedere una perizia del genere assume i contorni di una inutile, sguaiata provocazione». Per Matteo Renzi «non si fa altro che confermare che in questi anni c’è stata una persecuzione. Non potrei definire altrimenti la perizia psichiatrica per un signore di 85 anni. Giusto che Berlusconi presenti ricorso. E alla sinistra dico: arriverà il momento di dare un giudizio politico sulla sua vicenda senza cercare di combatterlo per via giudiziaria». «Non vedo Berlusconi dal gennaio 2015 e non ho mai parlato con lui di Quirinale. Di vicende giudiziarie sì, di altro no. Ricordo che Berlusconi non ha mai votato la fiducia al un mio governo. E che io sono orgoglioso di aver eletto Sergio Mattarella, quando si ruppe il dialogo iniziato con il noto patto del Nazareno».

Berlusconi, no a perizia psichiatrica: “Si celebri processo ingiusto, ma senza di me”