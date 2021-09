Il decennio renziano… Con buona pace dei tantissimi detrattori, renzie passerà alla storia come il politico che ha permesso il passaggio da berlusconi a draghi, demolendo le forze populiste e sovraniste (e scusate se è poco!). Per il resto non ha ancora nemmeno cinquant’anni (nella politica italiana un pischello…)

Buon malox, signori miei!

l’Italia intera dovrebbe dovrebbe dedicargli un monumento.

Troppo grande Renzi per noi non ce lo meritiamo.

Renzi il vero politico italiano Gridalo senza paura è lui il migliore Gridalo Renzi il Riformista tutti gli altri devono andare a scuola di politica. E’ l’unico vero politico che abbiamo, ci mancava un buon amministratore e lui l’ha trovato con Draghi, il resto sono solo chiacchere In Italia non c’è spazio: né per fare un grande Partito di Destra, né quello di Sinistra.

L’alternativa non resta che fare un grande Centro con le forze moderate di Destra e Sinistra. Come si è fatto per sconfiggere il Nazifascismo. Una coalizione che riunisce: Liberali, Repubblicani, Socialisti e tutti quelli che si ritrovano nei Partiti Politici moderati.

l’Italia intera dovrebbe dovrebbe dedicargli un monumento. ultima modifica: da

Reposta per primo quest’articolo