Cambiare le regole del referendum, usato per picconare il Parlamento. Un sì o un no sono semplificazione pericolosa per le sorti della democrazia parlamentare rappresentativa Cambiare le regole del referendum, usato per picconare il Parlamento | L'HuffPost (huffingtonpost.it) Se il parlamento facesse il suo dovere invece di sfuggire vilmente alle questioni che riguardano la vita di tutti, non ci sarebbe bisogno di referendum, sono anni che sul fine vita le Camere non intervengono, nonostante le pronunce della Consulta. Per quanto riguarda la firma digitale osservo che è del tutto normata, e che il nostro paese è piuttosto all'avanguardia. Che poi sia uno strumento che andrebbe usato con maggiore cognizione di causa mi trova completamente d'accordo.

Lo SPID, la firma digitale e la PEC sono strumenti sviluppati dallo Stato e utilizzati per moltissimi adempimenti del cittadino nei confronti dello Stato. Lo Stato, attraverso il processo di autenticazione, ne riconosce la capacità univoca di autenticazione della identità di chi le usa. La PEC addirittura sostituisce la raccomandata postale come strumento certificato di timbro temporale equivalente a quello apposto da un ufficio pubblico. Se lo Stato ritiene questi strumenti validi il problema del “furto di identità” non sussiste altrimenti, ad esempio, un cittadino potrebbe contestare una dichiarazione dei redditi fatta online con lo SPID in quanto “qualcuno l’ha fatta al suo posto per danneggiarlo”. Non si capisce perché questi strumenti ufficiali di autenticazione di identità e “time stamp” non possano essere utilizzati anche per firmare una richiesta di referendum. La seconda osservazione si collega ai diritti al voto e alla raccolta firme referendarie che sono posti sullo stesso piano e riguardano tutti i cittadini italiani. Ora per gli italiani all’estero esiste una procedura per il voto sia politico che per un referendum ma NON esiste una analoga procedura per la raccolta firme referendarie che si pone, in termini di diritto, sullo stesso piano del voto. La firma elettronica e la PEC, con la loro ufficialità riconosciuta dallo Stato, colmano questa lacuna.

Il Parlamento italiano è già da tempo obsoleto e inefficace ( il numero dei parlamentari non c’entra, è poco significativo, sarebbe uguale se ce ne fossero anche duemila).Basta un dato : più dell’80% la parte legislativa proviene dal Governo, che teoricamente, dovrebbe essere solo l” Organo esecutivo”. Perché? Non sono solo i referendum che dovrebbero essere rivisti e aggiornati ,ma tutta la Seconda parte della Costituzione, perché così com’è è un ferro vecchio.

p.s. l’Italia è l’unico Paese al mondo dove il tipo di Repubblica ( pare che ora siamo alla Terza Repubblica) si cambia senza cambiare la sua Costituzione, ma avviene “de facto”.

